Ők kapták meg idén a Vasszékely-díjat

2019. október 22. 22:29

Gálfi Dezső, a Galffi's csokoládémárka megalapítója, Marosfői Levente állatorvos, Simon Szilárd, a székelyudvarhelyi biciklis kultúra építője, és Várday Zsolt építész kapott idén Vasszékely-díjat.

Példaértékű munkásságukat kedden este méltatták a székelyudvarhelyi városháza Szent István-termében megtartott díjátadó ünnepségen.

Köszöntőbeszédében Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere köszönetet mondott az idei díjazottaknak, akik közösségünkért vállalt felelősséggel, tenni akarással, mindennapi áldozatos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy lélekben gazdagabbak, erősebbek lehessünk itthon és semmilyen távoli ködös csábításnak nem hódoltak be, hanem itthon maradtak, hogy szülőföldjükön tehessék magukat hasznossá.

Elsőként Gálfi Dezsőnek, a Galffi's kézműves csokoládémárka megálmodójának adták át a Vasszékely-díjat. „A világjárta királyfi ezúttal valóban hazatérve sikertörténetet írt Székelyudvarhelyen” – mondta méltatásában Miklós Zoltán, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatója a vállalkozóról, aki Székelyudvarhelyre való visszatérése előtt Budapesten, Londonban, majd Hong Kongban próbált szerencsét, végül azonban családja édességipari vállalkozásában kezdett el dolgozni és megalkotta saját márkás csokoládéját. Nincs kiírva a neve reklámtáblára, háttér-tevékenységet végez, de a munkája olyan jelentőséggel bír, amit a hétköznapi emberek közül nagyon kevesen ismernek – mondta laudációjában az ugyancsak Vasszékely-díjjal kitüntetett Marosfői Levente állatorvosról kollégája Pál Magos Ágoston, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara korábbi elnöke. Marosfői Levente számtalan egyéb tudományos munkája mellett az ugyancsak állatorvos édesapjával, Marosfői Lászlóval közösen a szerzője az Állatorvosi Összehasonlítő Kórszövettani Atlasznak. Az akadémiai szintű és kivitelezésű tudományos munka kilenc év alatt készült el – mondta el Marosfői Levente, aki édesapjának ajánlotta a díjat.

Simon Szilárd közgazdász, a székelyudvarhelyi biciklis kultúra építője és a Szekler Teker Egyesület egyik alapítója az egészséges és környezettudatos életmód népszerűsítésében kifejtett tevékenységéért kapta meg a Vasszékely-díjat. Simon Szilárd a városfejlesztési terv részét képező bicikliút tervezésében is önkéntes munkát vállalt. Több, iskolásoknak szóló biciklis oktatóprogram, tábor főszervezője, továbbá számos gyalogos, futó és biciklis tömegrendezvény oszlopos segítője, aki olyan újszerű akciók megszervezésében is tevékenyen részt vett, mint a biciklis piknik, a Night on bike, vagy a Székelyudvarhely körüli túraösvényen szervezett udvarhelyi teljesítménytúra – sorolta a díjazott érdemeit méltatásában Mester Zoltán, a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub vezetője, megjegyezve, hogy „Szilárd elszántságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy erre az eseményre is biciklivel érkezett”.

Várday Zsolt műépítész készítette a református kollégium renoválásának, az iskola előtti térnek, a felsőboldogfalvi templom és park, az agyagfalvi templom, a lövétei egyházi közösségi ház terveit. Általa kaptuk vissza számos régi épületünk és terünk régi patináját, egykori fényét – mondta laudációjában Váradi János.

A székelyudvarhelyi Rotary Klub elnöke tipikus perfekcionistaként jellemezte Várday Zsoltot, akiben mindemellett hatalmas szakmai alázat is van, egy olyan megoldóemberként, akiből még sokra volna szükség a városban.

Negyedik alkalommal osztották ki a díjakat A Vasszékely-díjakat 2016 óta a székelyudvarhelyiek javaslatai alapján egy öttagú bizottság döntése szerint ítélik oda az arra érdemes öt jelöltnek. Az előző évektől eltérően idén négyen kapták meg az elismerést.

A Vasszékely-díj egy művészi kivitelezésű bronz emlékplakettből és az azt kísérő díszoklevélből áll. Az emlékplakett Gálát Lajos Vas-székely elnevezésű öntöttvas munkájának másolata, látható rajta a „82-es Vas-székely” felirat, illetve az 1917-es évszám. Az emlékplakettet minden évben Lázár Imre öntőmester készíti el. Bálint

Kép: Erdély Bálint Előd

Széchely István

szekelyhon.ro