Rimaszombatban adott koncertet a Kompos együttes

2019. október 22. 22:36

Nem vitás, az élményalapú gyermekfoglalkozástól nincs jobb a világon. Bizonyította ezt a Kolompos együttes is Rimaszombatban, amikor óvodások és kiselsősök jöttek el az előadásukra, és varázsolták el a népi hangszereket felvonultatókat.

A Kolompos zenekar 1988-ban alakult, autentikus magyar népzenét játszanak. 1989-ben elnyerték a Népművészet Ifjú Mestere díjat. Kezdetben táncházi zenekarként, táncegyüttesek kísérőiként zenéltek, majd rövidesen önálló koncertjeiken népszerűsítették a magyar és a Kárpát-medencei népzenét Svédországtól Szicíliáig, Kanadától Japánig.

1990 decemberében jelentős fordulat történt a fiatal zenekar életében. Meghívást kaptak egy óvodába táncházba, amiből végül egy zenés-mesélős, játékos-táncos mókázás lett. Néhány hónap múlva elkészült egy egész tanévet átívelő sorozat, melyben a népszokásokat mutatják be, játékos módon, rengeteg vidámsággal fűszerezve.

A következő években zenés mesejátékokkal bővítették műsorkínálatukat, így az óvodákat követően iskolákban, művelődési házakban, színházakban és céges rendezvényeken kezdett játszani a zenekar.

A Nagy Zoltán, Szántai Levente, Barna György, Timár Sándor és Végh Gábor zenészekből álló Kolompos együttes olyan magyar népzenei együttes, amelynek tagjai most már főként gyermekeknek muzsikálnak.

Így kerülhettek el Rimaszombatba is, hogy még jobban megszerettessék a kicsikkel a népzenét, néptáncot és a népszokásokat. Műsorukat interaktívan, szórakoztató elemekkel fűszerezték.

Ádám Zita, a felföldi Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli alelnöke a szervezők nevében a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy a 2019 a külhoni magyar gyermekek éve program keretében Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága tette lehetővé ezt a felejthetetlen koncertet.

Kifejtette, a Kolompos csodálatos és nagy élményt adott a gömöri gyerekeknek.

Nagy Zoltán, az együttes vezetője a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy 30 éve zenélnek már együtt. „Kezdetben nem gyerekeknek muzsikáltunk, hanem mindenfélét, de egy idő után előjött belőlünk ez a véna. Szeretjük a gyerekeket, s megtaláljuk a módot, hogy hogyan tudunk közéjük férkőzni, s megfogni őket” – mondta.

A Kolompos együttes a Csillagházban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint kifejtette, kezdettől fogva nagyon szerették a népzenét, s célul tűzték ki, hogy a kis óvodásoknak, iskolásoknak megmutassák a legszebb dalokat, játékokat, táncokat. Hangsúlyozta, hogy nem ismeretterjesztést végeznek, hanem sok játékkal, humorral, kedvességgel, s azzal a szándékkal lépnek színpadra, hogy megszerettessék a gyerekekkel ezt a műfajt.

Szemmel láthatóan nem volt ez a fajta zene ismeretlen a rimaszombati kisgyermekek előtt. Szinte minden éneket ismertek, lelkesen bekapcsolódtak a műsorba. Ezúttal a Daxner utcai óvoda, a Gorkij utcai Gólyavár óvoda és a Halász utcai óvoda, valamint a ©robár utcai Tompa Mihály Alapiskola elsősei élvezhették a Csillagházban rendezett koncertet.

A gyerekek az előadás során megismerhették a különböző hangszereket, s óriási élménnyel gazdagodtak, amikor hallották brummogni a nagybőgőt, mint a medvét, a brácsát ugatni, mint a kutyust, a hegedűt nyávogni, mint a cica teszi, vagy a tamburát cincogni, mint az egeret. De voltak itt egyéb ütős hangszerek is, mint az ütőgardon, a kétfenekű dob, ugyanakkor szintén játszottak gitárral, furulyával és mandolinnal.

A gyerekek nagyon együttműködőek voltak a Kolompossal (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Ma már ezek a hangszerek nem nagyon látszódnak, s nem is hallhatjuk, mert majdnem minden elektronikus zene. A koncertjeinken azonban megtapasztalhatják a gyerekek, hogy milyen élőben ez a zene” – mondta Nagy Zoltán.

Az együttes nemcsak népzenét játszik, megzenésített versekkel és mesejátékokkal is találkozhat a közönség. Budapesten a Benczúr házban az Egyszer egy királyfi mesejátékot fogják előadni, s azokban is közreműködnek és szerepelnek a gyerekek. Ahogyan itt, a Csillagházban is bátrak voltak, s mint ahogyan a koncert után a zenekar kifejtette a Felvidék.ma-nak, itt különösen fogékonyak voltak.

„Mindent tudtak, mindent rögtön értettek a gyerekek. Olyan fokú nyitottságot, együttműködést és érdeklődést tapasztaltunk, amit nagyon szeretünk” – szögezte le Nagy Zoltán, a Kolompos vezetője. Hozzátette, hogy így ők is nagyon jó élményekkel tértek haza Rimaszombatból.

Pósa Homoly Erzsó

felvidek.ma