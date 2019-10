Október 23. - Karácsony meghirdette a tiszta levegő, tiszta szív és tiszta kéz programját

2019. október 23. 22:07

Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a Főpolgármesteri Hivatal, Hol szabad vagy, otthon vagy - Budapest mindenkié! elnevezésű rendezvényén az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján a Városháza parkolójában 2019. október 23-án. MTI/Kovács Tamás

A tiszta levegő, tiszta szív és tiszta kéz programját hirdette meg október 23-ai ünnepi beszédében Budapest új, ellenzéki főpolgármestere szerdán a Városháza megnyitott parkolójában.

Karácsony Gergely arra kérte a fővárosiakat, hogy tegyék Budapestet Kelet-Közép-Európa legélhetőbb és legzöldebb városává, a köztársasági eszme bátor támogatójává.

A főpolgármester kijelentette: október 13-án visszavették a várost, de nem azért, hogy kisajátítsák, hanem azért, hogy visszaadják a fővárosiaknak.

Ahhoz, hogy Budapest legyen a térség legélhetőbb és legzöldebb városa, több emberségre, szolidaritásra, bölcsődére, rendelőre és CT-re, kevesebb kilakoltatásra és stadionra van szükség - mondta Karácsony Gergely. Hozzátette: "semennyi mutyit a politikusoknak és az oligarcháknak".

Közölte: az, hogy a főváros a köztársaság őrzője legyen, azt jelenti, értjük és elfogadjuk a felelősségünket, amellyel nemcsak az itt élőkért, hanem minden honfitársunkért tartozunk.

Budapestnek többet kell tennie, mint a többi magyar településnek. Mentsvára kell, hogy legyünk a szabadság, az egyenlőség és a testvériség eszményének - mondta a főpolgármester.

Budapestnek minden rendelkezésre álló eszközével tennie kell a szólás, a gondolat, a sajtó, a tudomány és a kultúra szabadságáért, az esélyek egyenlőségéért és a jog előtti egyenlőségért, a szolidaritásért és a testvériségért - mondta.

A város új vezetőinek példát kell mutatniuk becsületből és tisztességből, nyitottságból, elfogadásból és emberségből - tette hozzá a politikus.

Karácsony Gergely szólt arról, hogy október 23-án a szabadságot és a köztársaság 30. születésnapját ünnepli Magyarország.

Egy olyan születésnapot, amely kis híján elmaradt, mert a köztársaság "nyolc évvel ezelőtt egyszer csak eltűnt hazánk nevéből, és a következő években eltűnt a hétköznapjainkból, és eltűnőben van az életünkből" - tette hozzá, majd azt hangsúlyozta, hogy "ezt az értékvesztést" állították meg tíz nappal ezelőtt, az önkormányzati választáson.

"A mai nap a köztársaság újjászületésének napja is" - jelentette ki a főpolgármester, aki szerint a köztársaság teljes helyreállításához még sok közös munkára lesz szükség.

Budapest ugyanis nem gondolhat csak magára, nem lehet önző. Ez a város nemcsak az itt lévő 23 kerület közössége, hanem a nemzet fővárosa, minden magyar fővárosa - jelentette ki.

Kiemelte: Budapestnek olyan helynek, közösségnek kell lennie, amelyben minden magyar otthon érzi magát, és amelyet minden magyar a sajátjának érez.

Azok a budapestiek is, akik tíz nappal ezelőtt nem a változásra szavaztak. Sokat kell dolgozni azért, hogy az ő bizalmukat is megszerezzük - mondta, majd úgy fogalmazott: "nyerni többséggel is lehet, de győzni csak valódi közösséggel"

Karácsony Gergely arra kérte a budapestieket, hogy ne dőljenek be azoknak, akik össze akarják majd ugrasztani a vidéki Magyarországot és Budapestet.

"Mi, magyarok, budapestiek és vidékiek összetartozunk, erős hidak kötnek össze bennünket, mint Pestet és Budát" - tette hozzá.

Olyan országot, olyan várost szerettek volna, amely Keletről Nyugatra fordul. Ezt az akaratot 63 éve erőszakkal fojtották vérbe, de a szabadságvágy mindig utat tör magának - mondta.

A főpolgármester úgy fogalmazott: hosszú út van mögöttünk, de joggal érezzük, hogy nem kerültünk közelebb az álmainkhoz.

A lentről indult vezetőkből mára kiváltságos kevesek lettek, akik azt hiszik, nekik mindent szabad - tette hozzá.

Felszólította hallgatóit, vegyék vissza az álmaikat, mert ahhoz, hogy az '56-osok, a '89-esek "és a múlt vasárnap" álmait megvalósítsák, nem a hatalom emberei kellenek, hanem az emberek hatalma.

A köztársaságnak arra van szüksége, hogy az emberek a sarkukra álljanak, kiálljanak másokért és önmagukért, hogy beleszóljanak a közügyekbe - mondta. Úgy fogalmazott: tíz napja közösen meghúzták a vörös vonalat, és kimondták, hogy "semmit rólunk nélkülünk".

Közölte: a kormány és a főváros vezetői közötti tárgyalások a jövőben nem arról fognak szólni, hogy mit akar a városvezetés, hanem arról, mit szeretnének és mit nem a budapestiek.

"Nyissunk új fejezetet, a felelősségvállalás új korszakát, legyen ennek a szimbóluma ez a tér, amely a megújulása után minden nap nyitva áll majd az emberek előtt" - mondta Karácsony Gergely.

