Novemberben kezdődik a Vajdahunyad vára felújítása

2019. október 25. 11:50

Fotó: Lucian Bolca

Novemberben kezdődik Vajdahunyad vára felújítása, a műemlék látogatható marad - közölte pénteki összeállításában a Krónika erdélyi magyar napilap.

A kivitelező konzorcium október 18-án, annak a 610. évfordulóján kezdte el a munkaterület kialakítását és az állványok felállítását, hogy Luxemburgi Zsigmond magyar király a Hunyadiaknak adományozta a dél-erdélyi birtokot.

A 19 hónapig tartó külső és belső felújítás során a falakat és födémeket is megerősítik, a várkastély jelenleg zárt részeit is látogathatóvá teszik, a modern kor elvárásainak megfelelően korszerűsítik a mosdókat és a jelenlegi gáz­alapú melegítés helyett elektromos fűtésrendszert szerelnek be.

A munkálatok idejére a várkastély nem zár be, de nem lesz minden egyes része folyamatosan látogatható. A gótikus lovagvár látogatói ugyanis fontos bevételi forrást jelentenek Vajdahunyad városa számára. Tavaly például 340 ezren keresték fel, és a felnőttek 30 lejes (2100 forint) látogathatták az erődítményt. A fotózásért, túravezetésért, valamint az egyéb szolgáltatásokért külön kell fizetni.

Vajdahunyad vára a 13. században épült gótikus stílusban. Az uradalmat a kastéllyal együtt Zsigmond király katonai érdemeiért adományozta Hunyadi János atyjának, Vajknak. Hunyadi János az 1440-es években kezdte el a családi birtokközpont, Vajdahunyad kiépítését. A várkastély belső tereiben jelenleg történelmi, régészeti és néprajzi tárgyakat állítanak ki.

MTI