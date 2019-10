Karácsony olyan ígéreteket tett, amiket nem tud megvalósítani

2019. október 25. 11:56

Az október 13-i eredményeket nagyjából mindenki megemésztette és most mindenki azt találgatja, hogy a következő 5 évben milyen jövőt vesz a főváros, milyen jövője lesz Budapestnek? A Hír TV Plusz-mínusz című műsorában erről folyt a diskurzus a műsor vendégei, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Vasali Zoltán, az Idea Intézet elemzője közt Szarvas Szilveszter műsorvezetése mellett.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfőn a Parlamentben bejelentette, hogy 1950 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Budapesten az előző ciklusokban és most 4000 milliárd forint sorsa a tét, amelyet ki is utalt a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe, hogy ott döntsenek erről. A Liget-projekt például veszélyben van, hiszen Karácsony Gergely ezzel kampányolt, hogy a Liget-projektet le kell állítani, igaz ebből az ígéretéből is kicsit visszakozott – reflektált az eseményekre Szarvas Szilveszter műsorvezető.

A kormány az együttműködést hangsúlyozza, a miniszterelnök is egyértelművé tette, hogy azok a fejlesztések amelyekben Tarlós Istvánnal közösen megállapodtak azok tovább mehetnek és semmilyen különbséget nem fognak tenni Karácsony Gergely és Tarlós István között abban a tekintetben, hogy az ilyen fejlesztéseket meg lehet majd kötni, de ugye láthatjuk, hogy Karácsony Gergely olyan ígéreteket tett már az önkormányzati választási kampányban, amelyeket nem tud betartani. A Liget-projekt teljes leállítása nem fog megvalósulni, most ugye már arról beszél, hogy a mélygarázs jó, arról beszél, hogy a parknak a felújítása, azaz a parkosítás szerinte megfelelő, tehát látszik, hogy kezd visszakozni, az előzőleg elhangzott kézilabdacsarnok illetve az atlétikai vb-re történő előkészület kapcsán sem halljuk azt Karácsony Gergelyéktől, hogy ezeket teljes mértékben le akarná állítani, nem tudjuk, hogy mi lesz a hivatalos álláspontjuk. Valószínűleg lesz majd egy közgyűlési ülés, de az mindenképpen kijelenthető, ha minden fejlesztést leállítanak akkor onnantól kezdve le fognak állni a fővárosi fejlesztések. Arra számítok, hogy a korábbi ellenzéki ígéretekből Karácsony Gergely vissza fog venni – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ez utóbbival egyetértek, ha lehet reagálni, akkor a kampánynak volt egy olyan hangulata érvelés tekintetében, mintha a kormánypártok az érzékeltették volna, hogy bizonyos forrásokhoz való hozzájutáshoz politikai kapcsolatrendszer kell. Ebből a szempontból mondtam, hogy nagyon jó az, ha megnyugtató állítások születnek ilyen keretek között, ilyen témákban – tette hozzá Vasali Zoltán, az Idea Intézet elemzője.

A teljes beszélgetés IDE KATTINTVA tekinthető meg.

HírTV