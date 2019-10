Trump harckocsikat küldene a szíriai olajmezőkhöz

2019. október 26. 10:54

(Fotó: MTI/EPA/Ahmed Mardlini)

Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy harckocsikat vezényeljen át Északkelet-Szíriába az ottani olajmezők biztonságának garantálására, miután október elején csaknem ezer amerikai katonát vontak ki a térségből a török offenzíva kezdete előtt.

A CNN amerikai hírtelevízió úgy értesült a washingtoni védelmi minisztérium tisztségviselőitől, hogy viszonylag hamar megindulhatnak az amerikai harckocsik a kelet-szíriai olajmezők felé. A források szerint ezek a harckocsik nem kizárólag az olajkitermelési infrastruktúrát fogják védelmezni, hanem segítenek az Iszlám Állam még hátramaradt harcosaival szembeni küzdelemben és a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) milícia helyi erőinek kiképzésében is.

A CNN pénteki jelentése szerint egyelőre nem világos, hogy véglegesen jóváhagyott tervről van-e szó, illetve hogy pontosan hány harckocsi megindítását tervezik, de annyi bizonyos, hogy az előkészületek folyamatban vannak egy ilyen lépésre.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Twitteren azt írta, az amerikai hadsereg továbbra is részt vesz a szíriai olajmezők biztonságának garantálásában. Egyúttal utalt arra is, hogy „a kurdok” fontolóra vehetnék, hogy az olajmezők térségébe települjenek át.

„Nagyon élveztem a beszélgetést Mazlúm Abdival (az SDF parancsnokával). Ő nagyra értékeli, amit tettünk, és én is nagyra értékelem, amit a kurdok tettek. Talán itt az ideje, hogy a kurdok meginduljanak az olajmezők térsége felé” – fogalmazott az amerikai elnök.

A CNN rámutatott: nem világos, hogy Trump a „kurdokra” vonatkozó megjegyzését vajon úgy értette-e, hogy a többmilliós szíriai kurd népességnek egészében jó ötlet lenne az olajmezőkhöz közeli, többségében arabok lakta területekre átköltözni.

Az amerikai elnök több alkalommal is egyszerűen csak „a kurdokként” emlegetett több, egymástól különböző csoportot: például általában a szíriai kurd népességet, a kurdok vezette, de mellettük arabokból és más csoportokból is álló Szíriai Demokratikus Erőket, valamint az SDF vezető erejét, a kurd Népvédelmi Egységeket (YPG) is.

hirado.hu - MTI