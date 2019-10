NB I - A Mezőkövesd legyőzte a Debrecent

2019. október 26. 17:13

A Mezőkövesd házigazdaként 3-1-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

Sikerükkel a borsodiak a címvédő Ferencvárost - amely vasárnap a listavezető MOL Fehérvár FC vendége lesz - megelőzve újra a tabella második helyén állnak. Kuttor Attila vezetőedző együttese három nyeretlenül megvívott hazai bajnoki után gyűjtötte be ismét a három pontot otthon.



OTP Bank Liga, 10. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 3-1 (1-0)



Mezőkövesd, 2628 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Berecz (45.), Zizivadze (53.), Vajda (82.), illetve Adeniji (61.)

sárga lap: Karnyicki (47.), illetve Garba (58.), Kundrák (75.), Bényei (79.)



Mezőkövesd: Szappanos - Farkas (Vadnai, 80.), Pillár, Katanec, Silye - Pekár, Berecz, Karnyicki, Cseri (Vajda, 78.) - Nagy D. (Takács T., 72.), Zizivadze



Debrecen: Nagy S. - Bényei, Kusnyír (Pintér, 84.), Szatmári, Ferenczi J. - Kinyik, Haris, Tőzsér (Garba, 57.) - Trujic (Kundrák, 68.), Adeniji, Szécsi



A mérkőzés első harminc percében mindkét csapat rengeteg hibával futballozott. Ezekből a Mezőkövesd követett el többet, volt, hogy saját kapuja előtt is, ugyanakkor a szerencsének is köszönhetően nem került hátárnyba. A folytatásban a vendégek irányítottak, néhány másodperccel a szünet előtt mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést Berecz Zsombor távoli lövésével.

A második félidő elején Zizivadze találatával megduplázta előnyét Kuttor Attila együttese, de a Debrecen a 61. percben szépített, újra nyílt téve ezzel a küzdelmet. A vendégek ezután ugyan fölényben futballoztak, de Vajda négy perccel a pályára lépését követően egy kontra után eldöntötte a három pont sorsát.

MTI