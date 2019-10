Délvidék: Kishegyes 250 - Egy negyed évezredes faluról az értékmentésért

2019. október 27. 09:07

A tűzoltóotthon zsúfolásig megtelt nagytermében mutatták be a Kishegyes 250 című kiadványt, melyet a falu újratelepítésének negyed évezredes évfordulója alkalmából jelentettek meg. A szerzők egyfajta értékmentés szándékával és a teljesség igénye nélkül állították össze a kötetet, mely egy sajátos kordokumentum.

Negyed évezred telt el azóta, hogy Békésszentandrásról megérkeztek az első telepesek, hogy itt a Krivaja völgyében letelepedjenek, „élettel” töltsék meg a török korban elnéptelenedett pusztaságot. A történelem alakította sors nem volt kegyes a település lakóihoz. Elég csak annyit mondani, hogy a 250 évből közel száz évet kisebbségi sorsban kellett leélniük. A kishegyesiek azonban túléltek háborúkat, többszöri impériumváltást, kolerajárványt, gazdasági válságokat, kitelepítéseket.

A könyvbemutatón Csőke Márk, a kötet szerkesztője elmondta, hogy a település története valójában az itt élő lakosság története. A lakosság pedig az idő folyamán állandóan változott. Mindezt a kisebbségi sors és napjaink elvándorlási hullámai csak fokozták. A falu népessége apad. Addig, amíg ezek a tendenciák meg nem fordulnak - ha egyáltalán valaha is megfordulnak - menteni kell a menthetőt – olvasható a kötet előszavában. A szerzők ezzel a könyvvel igyekeztek megörökíteni azokat az értékeket, szellemi produktumokat, amelyek itt fogantak meg, és Kishegyest, mint települést meghatározzák.

Csőke Márk azt is elmondta, hogy a Kishegyes 250 című kötet a Szó-Beszéd kiadványaként jelent meg. A Szó-Beszéd a kishegyesiek helyi jellegű lapja. A kötet szerkesztője külön kiemelte a szerzők közül dr. Virág Gábor helytörténészt, aki a tulajdonában lévő archív felvételeket is a rendelkezésére bocsájtotta a könyv illusztrálásához. A könyvben szó esik az újratelepítés körülményeiről, de a Békésszentandrással újra felvett és máig ápolt kapcsolatokról, a hegyesi csatáról, melynek idén van a 170. évfordulója, de a falu sportéletéről és a politikai gazdasági rendszerváltásról is. A kiadvány fedőlapját Kovács Balázs tervezte.

A falu idén több jubileumot ünnepel. Pontosan 50 éve, az újratelepítés 200. évfordulóján történt meg, hogy a kishegyesiek és a békésszentandrásiak ismét egymásra találtak. 170 évvel ezelőtt viszont, 1849. június 14-én a település határában a Magyar Honvédség Guyon Richárd vezetésével megfutamította a túlerőben lévő Jellasics bán csapatát. A diadal a magyar szabadságharc utolsó győztes délvidéki csatájaként került be a történelembe.

A kötet szerkesztője elmondta, hogy a kiadványban igyekeztek Kishegyes minden fontosabb jellegzetességét bemutatni, ami végül lehetetlenségnek bizonyult. Ez legfőképpen a falu sokszínűsége miatt van így. Végül nem szóltak a zeneiskolások európai szintű sikereiről, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szerteágazó tevékenységéről, a Női Fórum közösségteremtő tevékenységéről, a helyi képzőművészekről.

Víg Rudolf, kishegyesi író még 25 évvel ezelőtt, az újratelepítés 225. évfordulója alkalmából kiadott kötet előszavában értékmentésre szólította fel a helyieket. Ahogyan fogalmazott, az idő könyörtelen morzsolóján már így is túl sok adat veszett örökre feledésbe.

A könyv előszavában a szerkesztő eljátszadozott azzal a gondolattal, hogy vajon megér-e még 250 évet Kishegyes és, hogy vajon 250 év múlva, ha létezik, akkor milyen formában fog létezni. Élnek-e még itt magyarok?

Az est folyamán a kötet szerzői közül Kánya Papp Imre a rendszerváltásról beszélt, a könyvben is ezt a témát dolgozta fel. Fülöp Valentin, helyi általános iskola jelenlegi igazgatója az iskola történetét dolgozta fel. Kitért rá, hogy a kezdetben könnyűnek tűnő feladat során milyen nehézségekkel találta magát szemben. Többi közt azzal, hogy még az újabb korból is hiányzik számos olyan dokumentum, melynek valójában meg kellene lennie. Sándor István a közügyeket, tehát az újabb kori történéseket dokumentálta, hiszen sok olyan dolog is már feledésbe merült, ami csupán 15 vagy 20 évvel ezelőtt történt a faluban. Kubik Szintia és Lakatos János felolvasása tette ünnepélyesebbé a könyvbemutatót, melyet követően egy régi és új fotókból összeállított kiállítást is megnyitottak. A könyvbemutatóra sokan voltak kíváncsiak, számos kishegyesi származású érdeklődő jött haza ez alkalommal más városokból, illetve külföldről is.

Tóth Péter

vajma.info