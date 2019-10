Székelyföld: Bernády-díj a székelység történetírójának

2019. október 27. 10:37

A Marosvásárhely egykori városépítő polgármesterének kultuszát megidéző Bernády Napok ezúttal is gálaműsorral és díjazással ért véget. Idén a Bernády-díjat a 80. életévét ünneplő tudós, levéltáros, Pál-Antal Sándor kapta.

Kép: Haáz Vince

A 22. Bernády Napok zárult a marosvásárhelyi Kultúrpalotában szombat este. A szervező dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány alelnöke, Nagy Miklós Kund összegzésként elmondta, hogy idén ötnaposra bővítették a rendezvénysorozatot, főként a diákoknak szóló sportesemények bővültek, de nem hiányzott a képzőművészet, az egykori polgármester szobra és sírja előtti főhajtás sem a programból. A legnagyobb érdeklődés mindig a záróakkordnak számító gálaműsort övezi, amikor nem csak az derül ki, hogy ki az, akit a kuratórium Bernády-díjjal tüntet ki idén, de mindig valami különleges meghívottnak, produkciónak is örvendhet a marosvásárhelyi közönség, mint idén Udvaros Dorottya, ismert Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő.

Borbély László, az alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Bernády hetven évvel azelőtt, hogy a fenntartható fejlődés fogalma megjelent volna, már annak jegyében gondolkodott és cselekedett: holisztikusan, összevonva a különböző területeket egy koherens, átfogó városépítést elképzelve. A Bernády Napok egyik fő momentuma mindig, amikor a gálán kiderül, ki kapja a Bernády-emlékplakettet. Nagy Miklós Kund laudációjából kiderült, hogy idén a szeptember 26-án nyolcvanadik életévét betöltött tudós, levéltáros Pál-Antal Sándor a díjazott.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke átadja a díjat - Kép: Haáz Vince

Ötvenhat esztendeje lett levéltáros, akkortól számít marosvásárhelyinek is, negyvenkét éven át végezte a sivárnak, magányosnak vélt levéltárosi munka monoton, de nagyon is fontos feladatát, s amint a rendszerváltozás után lehetőség adódott rá, tudós történészként állt szolgálatba. Szerteágazó tevékenységét többek közt 356 publikáció igazolja, amelyből 21 saját kötet. Közben a történelemtudományok doktora lett és a Magyar Tudományos Akadémia is külső tagjának választotta – hangzott el többek közt a díjazottról, akit a székelység történetírójának is nevezett Nagy Miklós Kund.

A díjazott vastaps kíséretében vette át az elismerést jelző emlékplakettet.

A plakett - Kép: Haáz Vince

Majd bevallotta, sokáig gondolkodott azon, hogy egy közművelődési alapítvány miért egy tudóst, történészt kíván díjazni, de elismeri, munkájában mindig is befolyásolta Marosvásárhely, publikációi egyharmadának még a címében is szerepel Vásárhely, mint ahogy Bernády György is sokszor megihlette. A díjazás után házigazdaként Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, az RMDSZ polgármesterjelöltje kapott szót, aki többek közt azt hangsúlyozta, hogy ahogy száz évvel ezelőtt Bernády György bevezette Marosvásárhelyt a 20., úgy kéne kissé megkésve bevezetni most a várost a 21. századba. Udvaros Dorottya a Kultúrpalota színpadán • Fotó: Haáz Vince A beszédek után sokak kedvence, Udvaros Dorottya lépett színpadra a Mégis szép című önálló estjével.

Udvaros Dorottya - Kép: Haáz Vince

Szász Cs. Emese

szekelyhon.ro