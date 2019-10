Hétfőn északon megvastagszik a felhőzet, délen kisüt a nap

2019. október 27. 16:23

Éjszaka észak felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik, hajnalra foltokban köd is képződik, amely hétfőn délelőtt mindenütt feloszlik. Hétfőn kezdetben az északi megyékben, délutántól másutt is megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen valószínű - többnyire kisebb - eső, záporeső. Délen, délkeleten, ahol még több órára kisüt a nap, nem valószínű csapadék. Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd hétfőn több helyen élénk, a Bodrogközben erős lökések is kísérhetik az északias szelet.



A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 10 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn északnyugaton és az északi határvidéken 11 és 16, másutt többnyire 18 és 23 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.



MTI