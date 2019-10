Kormánypártok: a szocialisták nekiláttak Zugló kiárusításának

2019. október 29. 14:25

A szocialisták máris nekiláttak Zugló kiárusításának - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve kedden Budapesten.

Nacsa Lőrinc - hirtv.hu

A kormánypárti politikus újságíróknak azt mondta: Horváth Csaba, Zugló új, ellenzéki polgármestere azt ígérte, hogy nem fognak önkormányzati ingatlanokat értékesíteni.



Majd másnap a Népszavában megjelentek az eladásra kínált zuglói önkormányzati ingatlanok hirdetései - közölte a KDNP-s politikus, aki bemutatta a napilapot és a hirdetéseket is a sajtótájékoztatón.



Így hazudnak és így vezetik a várost - értékelt, hozzátéve: a szocialisták nem is különösebben leplezik, hogy el akarják herdálni és le akarják rabolni az önkormányzati vagyont és a közpénzeket. Ráadásul gátlástalanul nyerészkedni akarnak ezen - jegyezte meg.



A kormánypárti politikus felidézte: Horváth Csaba azzal kezdte polgármesterségét, hogy minden pénzügyi és vagyoni kérdésben magához akarta vonni a döntés jogát és meg akarta kerülni a képviselő-testületet, ahol ráadásul még többsége is van, vagyis a sajátjaiban sem bízik.



Egyetlen tollvonással, 50 millióról 250 millióra akarta emelni polgármesteri hatáskörben kiárusítható ingatlanok értékhatárát - közölte.



Megjegyezte: a gyalázatos és átlátszó javaslatot végül kénytelen volt visszavonni.



Nacsa Lőrinc úgy látta: az ellenzéki vezetésű önkormányzatoknál máris megy a tülekedés a hatalomért és a pénzért.



"Szabadrablásra készülnek, minden bizonnyal nemcsak Zuglóban, hanem egész Budapesten" - fogalmazott a KDNP-s képviselő.



MTI