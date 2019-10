Az EB vizsgálódik a Malév Ground Handlingnek nyújtott támogatások ügyében

2019. október 29. 15:05

Vizsgálatot indít az Európai Bizottság (EB) annak megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e a közösségi szabályoknak a Malév Ground Handling (Malév GH) részére különböző magyar állami tulajdonú társaságok által körülbelül 21 millió euró értékben nyújtott támogatások - jelentették be kedden.

A jelenleg a magyar állami vagyon kezeléséért felelős MNV Zrt. tulajdonában lévő földi kiszolgáló a Malév 2012-es csődje óta pénzügyi nehézségekkel küzd, és több cég, az MNV mellett a Tiszavíz és a Magyar Fejlesztési Bank is számos intézkedéssel támogatta azóta a működését.



Két évvel ezelőtt a rivális Budport panaszt nyújtott be, rámutatva, ezen tőkeinjekciók, adósságelengedések és kölcsönök nem összeegyeztethetőek az európai uniós előírásokkal.



Az EB most arról számolt be, hogy előzetes álláspontja szerint ezek az intézkedések állami támogatásnak minősülnek, így fennáll a versenyszabályok megsértésének veszélye, annak, hogy a vállalakozás tisztességtelen előnyhöz jutott a budapesti repülőtéren működő más földi kiszolgálókkal szemben.



A vonatkozó uniós előírások bizonyos feltételek mellett engedélyezik az állami beavatkozást a nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalatok esetében. Ilyen feltétel többek között, hogy a cégnek megalapozott szerkezetátalakítási tervvel kell rendelkeznie, valamint jelentős saját hozzájárulást kell biztosítania ennek a költségeihez, továbbá az, hogy a verseny csak korlátozott mértékben torzulhat.



A brüsszeli testületnek kételyei vannak azt illetően, hogy a szóban forgó intézkedések megfelelnek-e a feltételeknek, ezért mélyreható vizsgálatot indított ezen ügyben. Az eljárás során az érdekelt harmadik feleknek is lehetőségük lesz észrevételeik benyújtására.



MTI