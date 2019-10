120 millió eurós felajánlás a venezuelai menekülteket támogató konferencián

Nagyjából 120 millió euróról (csaknem 40 milliárd forint) érkezett felajánlás a súlyos politikai és gazdasági válságba süllyedt Venezuelából menekülni kényszerülő emberek megsegítésére a helyzettel foglalkozó, kedden lezárult brüsszeli nemzetközi konferencián.

Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője üdvözölte az eredményt, mondván, az annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy hangsúlyozottan nem donorértekezletről volt szó. Többek között az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Olaszország és Spanyolország is tett felajánlásokat. Közölte, hogy ehhez az összeghez hozzájön majd még a napokban 30 millió euró az Európai Bizottság részéről.

Ugyanakkor arra figyelmeztette a nemzetközi közösséget, hogy nem szabad megfeledkezni a venezuelai helyzetről a továbbiakban sem.



"Ez a legjobb, amit tehetünk. Ha már rögtön az elején kicsit többet fordítunk a szíriai vagy egyéb migrációs válságok kezelésére, akkor nem csupán emberéleteket menthettünk volna, de ráadásul kevesebbe is került volna a fellépés" - mutatott rá.



Az ENSZ az idei évre 738 millió dollárt kért a válság kezelésére, ettől jócskán elmaradnak az eddig átutalt összegek.



"Már nem mentegetőzhet azzal a nemzetközi közösség, hogy nem tudott a helyzetről" - mondta Antonio Vitorino, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) főigazgatója.



Az EU és tagállamai eddig 320 millió eurót mozgósítottak a válság kezelésének támogatására.



A konferencián mintegy 120 delegáció vett részt, számos európai és latin-amerikai állam képviseltette magát, de jelen volt több nemzetközi pénzügyi intézmény és civil szervezet is.



Az elmúlt években körülbelül 4,5 millió venezuelai kényszerült az ország elhagyására, és ez a szám jövőre 6,5 millióra nőhet. A legtöbben a környező országokban telepednek le; Kolumbiában 1,5 millió, Peruban 800 ezer venezuelai menekültet és áttelepülőt tartanak számon, de százezrek tartózkodnak Chilében, Ecuadorban, Brazíliában is - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).





Venezuela évek óta súlyos gazdasági és politikai válsággal küzd. A hatalmas olajkészlettel rendelkező ország gazdasága gyakorlatilag összeomlott. Tavaly súlyos, több száz emberéletet követelő tömegtüntetések kezdődtek, de ennek ellenére a hivatalban lévő elnök, Nicolás Maduro nyerte a választást, amely azonban az Európai Unió szerint nem volt sem szabad, sem tiszta. A belpolitikai krízis azóta pedig csak tovább mélyült.

