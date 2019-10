Életrajzi regény jelent meg Kulcsár Győzőről

2019. október 29. 15:45

Egykori pályatársak, barátok, tanítványok jelenlétében a sajtó képviselőinek kedden bemutatták Sütő-Nagy Zsolt: A játék mindig győz című kötetét, Kulcsár Győző életrajzi regényét.

Kulcsár Győző - magyaridok.hu

A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok párbajtőrvívó, mesteredző, sportvezető kedvenc helyén, a budapesti Kárpátia Étteremben a szerző elmondta: 2016-ban, a riói olimpia után kereste meg Kulcsár Győzőt az ötletével, de ő hezitált, mondván, "minek rólam még egy könyv, hiszen Kő Andris már írt egyet". Sütő-Nagy Zsolt hozzátette, hogy két hét múlva mégis igent mondott, majd nem sokkal később kiderült a betegsége, de a kezelések idején is folytatták a munkát.



Tanítványok, barátok, kártyapartnerek sokan meséltek a tavaly elhunyt Kulcsár Győzőről, akit így több szempontból lehetett bemutatni, és akinek ezúttal nem a sportolói, hanem inkább az emberi oldala került előtérbe. A kötet ismertetője is kiemeli, hogy egy regénynek nem lehet célja a dokumentálás, sokkal inkább a személyiség áttekinthető ábrázolása.



A három év alatt megírt könyvben a főhős - Kulcsár Győző saját kérésére - Zsolnai Győző néven szerepel és a családtagok is más nevet kaptak, de a történet további szereplői eredeti nevükön jelennek meg.



Kő András, aki korábban dokumentumokra épült riportkötetet jelentetett meg Kulcsár Győzőről, azt mondta, Kulcsár Győző olyan ember volt, akiről bármilyen műfajban lehet írni, és tudomása szerint regényt még egyetlen magyar sportolóról sem írtak.



"Szerencsés és hálás vagyok, hogy Győzővel, a világ legjobb párbajtőrözőjével együtt vívhattam, mert kétségtelen, hogy ő volt a legjobb" - mondta az olimpiai bajnok csapattárs Schmitt Pál, majd hozzátette: "Ha elkezdett vívni mesterével, Vass Imrével, bárhol voltunk a világban, a teremben megállt az élet, mindenki őket figyelte. Győző gáláns volt, nagyon tudott énekelni, mulatni és jól táncolt".



Erdős Sándor, az olimpiai bajnok csapat sikereit azzal magyarázta, hogy a vívás szeretetén kívül összekötötte őket a bridzs, amit az edzőtáborokban és a hosszú vonatutak alatt is játszottak, valamint az, hogy nem akarták egymást megfúrni.

Az író és műve - nemzetisport.hu/Koncz György



Kocsis L. Mihály, a könyv lektora szerint az olvasmányos regényben megjelenik a kor is, amelyben Kulcsár Győző élt.



A Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla Programjának támogatásával elkészült kötet 3900 forintért kapható.

MTI