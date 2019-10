Illegális migránsok - Újabb menekülttábort zárnak be Boszniában

2019. október 29. 17:24

A boszniai kormány bezárja az északnyugat-boszniai Bihachoz közeli Vucjak befogadóközpontot - jelentette be Dragan Mektic védelmi miniszter kedden.

Bihács - melyet egykor Luxemburgi Zsigmond a Frangepánoknak adott - Nyugat-Boszniában - lonelyplanet.-com

Nemzetközi szervezetek már néhány hónappal ezelőtt is arra figyelmeztettek, hogy a befogadóközpont egy aknamező és egy hulladéklerakó közelében található, ami veszélyes lehet a menedéket keresők egészségére és biztonságára.

A boszniai sajtó beszámolói szerint a befogadóközpontban jelenleg 800-1000 migráns van.



A hatóságok a múlt héten két másik központ bezárását is bejelentették, az egyik Bihacban, a másik pedig Velika Kladusán található. Jelenleg ezekben mintegy kétezer ember él.



A bejelentések szerint a bezárt központok helyett újat építenek, ám a sajtó úgy tudja, ezek távol esnének a migránsok bevett útvonalaitól.



Sajtóinformációk szerint a legtöbb, körülbelül 6-7 ezer illegális bevándorló Nyugat-Boszniában, a horvát határhoz közel van, de a migránsok "elkezdtek torlódni", ugyanis amíg júliusban és augusztusban száz útnak indulóból akár hetvenen is továbbjutottak, addig a horvát és szlovén határőrizeti szigorítások eredményeként most már száz illegális bevándorlóból csak tíz jut tovább. Ők jellemzően gyalog kelnek át a határon, de fizetnek azért, hogy autó várja őket a túloldalon, amellyel továbbviszik őket.



A migránsválság 2015-ben tetőzött, amikor a becslések szerint több mint egymillió illegális bevándorló haladt át a balkáni útvonalon, ez azonban akkoriban még nem érintette Bosznia-Hercegovinát. A migránsútvonalon fekvő országok azóta szigorítottak határvédelmükön, a Közel-Keletről és Afrikából érkezők azonban továbbra is igyekeznek új útvonalakon bejutni az Európai Unió országaiba. Bosznia-Hercegovinában 2016 közepén jelentek meg az első, Közel-Keletről érkező illegális bevándorlók.



MTI