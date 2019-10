Brexit - A huszonhetek hivatalosan is jóváhagyták az újabb brit halasztási kérelmet

2019. október 29. 18:29

Hivatalosan is jóváhagyták az Egyesült Királyság európai uniós kiválási határidejének újabb, január 31-ei elhalasztását célzó brit kérelmet a bennmaradó tagállamok kormányai - jelentette be kedden az Európai Tanács elnöke.

Donald Tusk arról számolt be a Twitteren, hogy egyfajta rugalmas megoldásról született megállapodás, amelynek értelmében a szigetország tagsága akár november 30-án vagy december 31-én is megszűnhet, ha esetleg korábban sikerül a kiválás feltételrendszerét rögzítő új szerződés kölcsönös ratifikálása.



"Ez lehet az utolsó hosszabbítás. Kérem, hogy ezért a lehető legjobban használják ki ezt az időt" - írta.



"Emellett búcsút is szeretnék mondani, ugyanis megbízatásom a végéhez közeledik. Szorítani fogok önökért" - zárta Tusk a "brit barátainak" címzett üzenetét.



Nem volt szükség soron kívüli európai uniós csúcstalálkozó összehívására, a jóváhagyás írásbeli eljárás keretében történt a huszonhetek egyhangú döntése alapján, két nappal a jelenleg érvényes határidő előtt.



özleményében az Európai Tanács leszögezte, hogy a halasztás idején az ország teljes jogú tagja marad az EU-nak, annak minden jogával és kötelességével együtt.



Immár harmadik alkalommal terjesztették ki a Brexit eredetileg 2019. március 29-re tervezett időpontját.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke múlt héten azt közölte, hogy halasztás esetén a londoni kormánynak is tagot kellene delegálnia az újonnan felálló testületbe. A jogi dilemmát egyesek szerint esetleg Julian King mostani brit uniós biztos ideiglenes kinevezése oldhatná fel.



Boris Johnson múlt kedden bejelentette, hogy kormánya szünetelteti a kiválási megállapodás ratifikációs folyamatát, miután a londoni parlament alsóháza elfogadta a szerződés általános alapelveit, de leszavazta az annak jóváhagyására kidolgozott rendkívül feszes menetrendet.

Boris Johnson - dailymail.co.uk

Johnsont törvény kötelezte arra, hogy a határidő kiterjesztését kérelmezze 2020. január 31-ig.



MTI