Kibervédelmi intézet: sokat javult hazánk kiberbiztonsága

2019. október 29. 18:31

Magyarország jól áll a kiberbiztonság területén, a távközlési világszervezet (ITU) legutóbbi kiberbiztonsági helyzetértékelése alapján az ország a felkészültséget tekintve a 19. helyre került a két évvel ezelőtti 51. helyről, ami jelentős előrelépés - mondta a Bencsik Balázs, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének igazgatója a közmédiának kedden Budapesten, az Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) részeként megrendezett Nemzeti Kiberbiztonsági Konferencián.

Bencsik Balázs - youtube

Az igazgató úgy fogalmazott: Magyarország nem áll rosszabbul, mint bármelyik európai uniós állam, ugyanakkor nálunk is erősíteni kell azoknak a szakembereknek a képzését, akik a kiberbiztonságot érdemben tudják javítani.



Bencsik Balázs elmondta: a konferencia fő célja, hogy a kormányzati, állami szektor, valamint a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető szolgáltatók képviselői egyeztessenek az aktuális kiberbiztonsági helyzetről, trendekről, és prognózist adjanak a jövőre.



Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója a konferenciát megnyitva jelezte: Magyarország negyedszer csatlakozik az Európai Kiberbiztonsági Hónaphoz.

Szabó Hedvig - MTI/Máthé Zoltán



Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség (ENISA) minden évben más témát jelöl ki. A főigazgató felidézte, hogy idén a kiber-higiéniai képességek kialakítása, fejlesztése és a feltörekvő technológiák alkalmazása áll az októberi kiberbiztonsági hónap középpontjában.



Hangsúlyozta, a rendezvények felhívják a figyelmet arra, hogyan válhat a kiberbiztonsági tudatosság az emberek mindennapi életének részévé.



A feltörekvő technológiák alkalmazásáról szólva rámutatott: folyamatosan jelennek meg új technológiák, ugyanakkor ezeknek a biztonsági kérdéseit is szinte azonnal meg kell oldani.



A kiberbiztonság nemcsak közös érdek, hanem közös felelősség is - hangsúlyozta Szabó Hedvig.



A konferenciához kapcsolódva komplex kiberbiztonsági versenyt is szervezett a kibervédelmi intézet.



Bencsik Balázs elmondta: a versenyre háromfős csapatokban várták a fiatalok nevezését, a legjobb egyetemek hallgatói gyűltek össze. A múlt heti elődöntő után került sor a keddi döntőre, ahová 10 csapat került be.



A verseny célja egyebek mellett az, hogy megkeressék azokat a fiatal tehetségeket, akik a jövőben állami kiberbiztonsági szervezeteknél vagy különböző vállalatoknál dolgozhatnak majd, illetve akik egy komolyabb biztonsági incidens esetleges bekövetkezésekor segíteni tudnak a problémák megoldásában - emelte ki az igazgató.



MTI