Szijjártó: létrejött a megállapodás a májusi kőolajszennyezés rendezéséről

2019. október 29. 18:35

Magyarország megállapodott a májusi kőolajszennyezés rendezéséről az orosz féllel, az érintett államok közül elsőként - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte, hogy a dokumentumot szerdán írhatja alá a magyar és az orosz fél.



A tárcavezető a Lukoil elnök-vezérigazgatójának jelenlétében elmondta azt is, hogy a tárgyalások során a fölmerült az orosz olajcég és a Mol kapcsolatának kiterjesztése is magas hozzáadott értékű petrolkémiai együttműködésre, továbbá egyeztetések kezdődtek magyarországi kőolajtárolásról. A tárcavezető ismertette: a földgáztárolás rekordot döntött Magyarországon, 6,5 milliárd köbméterrel az idén először sikerült elérni a 100 százalékos töltöttséget a belföldi tárolókban. Szijjártó Péter közölte, hogy a paksi atomerőmű bővítése a műszaki tervek elfogadását követően a létesítési engedélykérelem elkészítésével folytatódhat. A több százezer oldalas dokumentum 2020. június 30-ig kerül az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Az új blokkok építését a kormány versenyképességi és környezetvédelmi feltételnek tekinti, hiszen nukleáris energia nélkül nem csökkenthető a káros anyagok kibocsátása, és a fenntartható gazdasági növekedés sem nélkülözheti az olcsó és tiszta energiát - szögezte le Szijjártó Péter. A miniszter szerint a magyar-orosz energetikai együttműködés zavartalan, biztosítja az ország energiaszükségletét, hosszú távú működtetése iránt a felek elkötelezettek. Hangsúlyozta, hogy Magyarország szinte kizárólag orosz energiaforrásokra támaszkodhat, mivel a délről érkező ellátás feltételei továbbra sem adottak, az érintett országok a szükséges energiapolitikai döntéseket nem hozták meg.



A magyar-orosz együttműködés ennek ellenére még nem olyan jelentős, mint amit a nyugati energetikai cégek építettek ki Moszkvával a szankciók ellenére is, de évről évre szorosabb - tette hozzá. Szijjártó Péter szerint az energiabiztonság nemzetstratégiai és nemzetbiztonsági kérdés, így erről dönteni továbbra is csak a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően szabad. A Mol elnök-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón Magyarország számára nélkülözhetetlennek nevezte az együttműködést az orosz energetikai cégekkel, a Lukoillal és a Transznyefttyel. Hernádi Zsolt egyszeri esetnek nevezte, hogy az Oroszországból jövő vezetékbe tavasszal klórral szennyezett kőolaj került. A felmerült kérdéseket sikerült gyorsan rendezni, a tárgyalások pedig megerősítették a cégek közötti hosszú távú kapcsolatot - tette hozzá.



MTI