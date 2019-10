Káel Csaba: magyar történeteket bemutató filmekre van szükség

2019. október 29. 22:25

Magyar történeteket bemutató filmekre van szükség - mondta el Káel Csaba filmügyi kormánybiztos kedden este az M5 kulturális csatornán.

Káel Csaba - hirado.hu

A sikeres magyar filmek mindig rólunk szóltak, a mi életünkről - hangsúlyozta az Ez itt a kérdés című műsorban Káel Csaba, aki úgy látja: hiteles formában és magas minőségben kell megmutatni a saját életformánkat és múltunkat, mert nagyon erős az amerikai mozgóképes nyomás, sok új film az amerikai életet modellezi.



Káel Csaba szerint közép-európai léptékben is elkellene kezdeni gondolkodni a filmgyártásról és forgalmazásról, olyan koprodukciókat támogatni, amelyek sikerrel szólíthatnák meg a régió 150 milliós piacát.



Az idén elhunyt Andy Vajna 2011-től rendszerszintűen kezdte el a magyar filmes szakma átalakítását, bevezette a forgatókönyv-fejlesztést, és egy teljesen új támogatási rendszert hozott létre - mondta Káel Csaba.



Hozzáfűzte: a magyar filmek elmúlt években tapasztalt nagy nemzetközi sikerei mellett elsősorban azt köszönhetjük Andy Vajnának, hogy egy nagyon szilárd gazdasági alapot épített fel a magyar filmiparnak. Most az a kérdés, hogyan lehet jól használni ezt az örökséget.



A filmügyi kormánybiztos kitért arra is: a jövőben tematikus pályázatokat terveznek kiírni az alkotók számára, valamint további lépéseket fognak tenni a filmszakmában mutatkozó szakemberhiány enyhítésére.



A műsorban Pál Ákos, a Magyar Nemzeti Filmalap új vezérigazgatója kiemelte: nem újdonság számára a filmszakmai terület, hiszen korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében felügyelte a Filmalap tevékenységét.



MTI