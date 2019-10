Pásztor: A különleges partnerség orvosolná a várakozás fájdalmait

2019. október 29. 22:44

Javulnának a nyugat-balkáni országokban élők életkörülményei a különleges partnerség által - reagált Pásztor István az unióból érkezett hírre, hogy különleges és kiváltságos partnerséget ajánlana a nyugat-balkáni országoknak az Európai Unió két legjelentősebb állama, Németország és Franciaország.

Pásztor István - hungaryfirst.hu

A VMSZ elnöke szerint ennek sokkal gyorsabb hatása lenne, a pozitív hozadékokat szinte azonnal megérezné a térség. Pásztor a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában úgy fogalmazott, a különleges partnerség orvosolná az uniós csatlakozással kapcsolatos várakozás fájdalmait, amíg a bővítés be nem következik.

A partnerség nem zárja ki az EU-bővítést

A különleges partnerség gondolata nem zárja ki az Európai Unió bővítését. Ez egy olyan lehetőség, ami hozzájárulna az itt élők életkörülményeinek hathatós javulásához még az integráció előtt - nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István: „Pozitív értelemben meg tudná változtatni az életkörülményeinket és az életünket. Én szurkolok annak, hogy ez bekövetkezzen, mert ez egy sokkal gyorsabb, időben sokkal inkább belátható döntés, aminek a következményeit jóformán azonnali hatállyal élvezni tudná ez a térség.”

Tarthatatlan, hogy régi vasúti kocsikban vagy a pályaudvaron tanyázzanak a migránsok

Pásztor István a Szabadkát is érintő migránshelyzetről is beszélt. Elmondta, hogy a hatóságok dolga lenne, hogy kötelezzék a bevándorlókat, hogy a helyi befogadóközpontba menjenek és ott is tartózkodjanak, ne pedig szétszórtan a város egész területén. A VMSZ elnöke kiemelte, nem állapot, hogy régi vasúti kocsikban vagy a pályaudvar területén tanyázzanak a migránsok: „Az a fajta közállapot, ami kezd kialakulni Szabadkán, az tarthatatlan, mert zavarja a város lakóit. Zavarja azokat, akik normálisan élik a mindennapjaikat. Az, amit a párhuzamos úton látni lehet, a vasút mögötti utcákban, az azt gondolom, hogy joggal háborítja fel az embereket. Joggal mondják azt, hogy márpedig ebben a városban ezt nem lehet csinálni, hogy közkúton mosakodjanak, hogy közkúton mossák a ruháikat. Azt gondolom, hogy ez nem elfogadható.”

Bácsföldváron is lesz emlékmű

VMSZ elnöke az 1944/45-ös megemlékezésekről is beszélt. Elmondta, hogy Bácsföldváron is lesz egy emlékmű, amelyet halottak napján avatnak fel. Jövőre pedig Újvidéken is elhelyeznek egy köztéri emlékművet, amellyel az ártatlan áldozatok előtt tisztelegnek.

vajma.info