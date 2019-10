Megérkezett Budapestre Vlagyimir Putyin

2019. október 30. 16:11

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnököt (b) a Liszt Ferenc-repülőtéren 2019. október 30-án. MTI/KKM

A baloldali európai sajtó rendre azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy elszigetelődött és kerülik őt a világ vezetői. Orbán Viktor azonban idén is találkozott a világ legnagyobb hatalmú politikusaival: tárgyalt Donald Trump amerikai, Hszi Csin-Ping kínai, Benjamin Netanjahu izraeli, illetve Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint Angela Merkel német kancellárral is. Orbán Viktoron azt is számon kérik, hogy miért áll szóba az orosz elnökkel, ezt azonban nem kérik számon a nyugati politikusokon.

Útlezárásokra és forgalmi változásokra kell számítani ma a fővárosban az orosz elnök látogatása miatt – írja a Hír TV.

19 óra 30 percig szakaszosan és időszakosan lezárják a Liszt Ferenc-repülőtér „E” portáját, az M3-as autópálya bevezető szakaszát, a Kós Károly sétányt, a Hősök terét és környékét, a József Attila utcát, a Széchenyi teret, a Lánchidat, a Clark Ádám teret, valamint a Szent György utcát is. Éjfélig tilos megállni több helyen az V., a VI., a XIV. és a XV. kerületben. A lezárásokkal és korlátozásokkal érintett útszakaszok listája megtalálható a rendőrség honlapján, a közösségi közlekedéssel összefüggő változások pedig a BKK weboldalán tekinthetőek meg.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közös sajtótájékoztatóját a délután folyamán élőben közvetítik majd a Hír TV-n.

Soha ilyen biztos lábakon nem állt Magyarország gázellátása

A történelem során először tele vannak a magyarországi gáztározók – mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalt Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával.

Fidesz: Elképesztő az ellenzék képmutatása – Reagálás a Putyin-látogatásról szóló ellenzéki nyilatkozatokra és akciókra

Elképesztő az ellenzék képmutatása. Az a Gyurcsány putyinozik, aki kormányfőként a villájába hívta, folyton barátjának nevezte és ölelgette az orosz elnököt. Azok a szocialisták emlegetnek orosz befolyást, akik fél évszázadon át voltak a szovjet diktatúra helytartói és a kommunista párt jogutódjai. Azok molinózgatnak és emlegetnek Európát, akik Európa tönkretételén, bevándorlókontinenssé tételén dolgoznak. Oroszország kulcsfontosságú a magyar lakosság gázellátása és a magyar vállalkozások exportlehetősége szempontjából. Az orosz elnök csak az idén már fél Európa vezetőivel találkozott.

A hivatalos látogatásra Budapestre érkező Vlagyimir Putyin orosz elnök konvoja a Clark Ádám téren 2019. október 30-án. MTI/Soós Lajos

MTI