Délvidék - Megérkezett a Bátrak Ligájának "gyümölcse" Muzslyára is

2019. november 1. 10:18

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola is részt vett az anyaországi Honvédelmi Sportszövetség által szervezett Bátrak Ligája - Rákóczi kupa elnevezésű vetélkedősorozatot, amely során több sportágban is megmérettették magukat a diákok. A nyolc versenyzőt egy komoly szurkológárda is elkísérte Bajára, ahol zajlott a versenysorozat egyik állomása.

A felsős diákoknak nagy élményt jelentett a versenyezés, a kirándulás, és már nagyon várták a jutalmat, ugyanis mindegyik csapat kapott egy 500 ezer forint értékű ajándékcsomagot, amelynek az átadására ma került sor.

A diákok nagy izgalommal bontották ki a csomagokat, amelyekben olyan sporteszközökre bukkantak, amelyekről még álmodni sem mertek volna, így a véleményük szerint nagyon érdekessé, változatossá tudják majd alakítani a tornaórákat. A csomagban volt például koordinációs létra, akadálykészlet, jógakészlet, taktikai rúd, ugrókötél, fa egyensúlyfejlesztő tábla, reflexlabda, és még sok más sporteszköz.

Kónya-Kovács Otília

vajma.info