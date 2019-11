Káplán: mindenszentek ünnepe és a halottakról történő megemlékezés

2019. november 1. 11:35

Mindenszentek ünnepe a 4. századra vezethető vissza, és ehhez kötődik - a jóval későbbi eredetű - halottak napja is - mondta a Szent István-bazilika káplánja pénteken az M1 aktuális csatornán.

Fehér Zoltán - bazilika.biz

Mindenszentek napjáról Fehér Zoltán azt mondta: az egyház szenteket kanonizált és a kalendáriumban ünnepnapot jelölt ki nekik, de nagyon sok olyan embert, aki Krisztus tanítása szerint erényesen élt, nem kanonizáltak, őket ünnepli az egyház november 1-jén.



Hozzátette: halottak napján, november 2-án minden egyes elhunyt lélekről megemlékezik az egyház, nemcsak azokról, akik erényesen éltek, hanem azokról is, akik még a megtisztulás állapotában vannak, azért, hogy "méltón léphessenek be Isten országába".



A mindenszentek napi liturgiában a hívők a szentmise végén, a 10. századból származtatható lucernárium elnevezésű szertartáson minden halottra emlékeznek.



A lucernárium során a Szent István-bazilikában az összes fényt lekapcsolják, hogy egyedül a feltámadt Krisztus jelképező húsvéti gyertya fénye világítsa be a székesegyházat. Ez azt szimbolizálja, hogy a földi életben Krisztus fényét követve lehet eljutni az örökkévalóságba - magyarázta a "fényszertartás" jelentését a káplán.



Mindenszentek napján, november 1-jén ünneplik a katolikusok az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, november 2-án, halottak napján pedig megemlékeznek minden elhunytról, különösen a tisztítótűzben szenvedő lelkekről.



MTI