Ferenc pápa: a szentek közöttünk éltek

2019. november 1. 13:21

A szentek nem elérhetetlen jelképek, ők köztünk éltek Ferenc pápa szerint, aki mindenszentek ünnepén a Szent Péter téren mondott beszédet péntek délben.

Kép: gianangelopistoia.eu

A katolikus egyházfő kijelentette, a szentté avatott férfiak és nők "nem egyszerű jelképek, távoli, elérhetetlen emberek".



Olyan emberekről van szó - tette hozzá Ferenc pápa -, akik nagyon is a "földön jártak, megtapasztalták az élet mindennapjainak nehézségeit, annak sikereivel és kudarcaival együtt, az Úrban találva meg az erőt, amellyel mindig talpra álltak és folytatták útjukat". Ferenc pápa ezeknek a példaképeknek a követésére szólította fel a mai embereket is.



A szentség "ajándék és hivatás" - hangoztatta az egyházfő.



Ferenc pápa halottak napján a Szent Priscilláról elnevezett római katakombákban mutat be misét. A katakombák az első keresztények földalatti temetkezési helyei voltak.



MTI