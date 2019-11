Elítélték az amnesztia reményében elsőként hazatért orosz üzletembert

2019. november 1. 19:52

Háromévi szabadságvesztésre ítélték csalás címén Rosztov-na-Donuban Andrej Kakovkin üzletembert, aki amnesztia reményében elsőként tért vissza Oroszországba a nagy-britanniai emigrációból annak hatására, hogy Borisz Tyitov üzleti ombudsman segítséget ajánlott fel a külföldre menekült vállalkozóknak a hatóságok túlkapásai ellen - közölték a pénteki orosz lapok.

Kakovin az ítélet szerint 2015-ben 10 millió rubelt tulajdonított el egy rosztovi cégtől (a rubel jelenleg mintegy 4,6 forintot ér.) Az üzletember négy éve éppen az ellene ebben az ügyben indított eljárás miatt szökött meg Oroszországból.



Kakovin tavaly februárban felkerült arra a listára, amelyet Tyitov - elnökjelöltként - azokról a külföldre menekült üzletemberekről állítottak össze, akik amnesztia fejében szerettek volna hazatérni. Az elképzelést a Kreml soha nem karolta fel: noha Jurij Csajka főügyész jónak nevezte, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy minden ügyet egyenként kell megvizsgálni, és hogy a törvény meg fogja védeni azokat, akik nem követtek el bűnt.



A most elítélt üzletember ezt másokkal szemben elegendő biztonsági garanciaként ítélte meg, és alig néhány nappal a Tyitov-lista közlését követően, tavaly februárban hazatért. Rövid időre őrizetbe vették, majd a hatóság előtt való megjelenési kötelezettség aláírása után elengedték.



Ügyét augusztusban ejtették, majd megint elővették, és az eredeti vád alapján elítélték. A védelem jelezte, hogy meg fogja fellebbezni a "törvénytelen verdiktet", és hasonló ígéretet tett az ombudsman is.



"Én is sokkot kaptam, mint önök az Andrej Kakovin ügyében Rosztov-na-Donuban egy kerületi bíróság által kiszabott ítélet miatt. Sajnos a lista nem ad garanciát a bírósági ítélet ellen. De álláspontom változatlan: Kakovin ügye polgári peres vita, nem pedig büntetőügy" - írta Tyitov pénteki Facebook-bejegyzésében.



"Dolgozni fogunk a szigorú igazságügyi rendszeren. Senki sem mondta, hogy könnyű lesz" - tette hozzá.



A hazatérni vágyó emigráns üzletemberek eredetileg 16-os listája mára mintegy 40 főre duzzadt. Az Interfax hírügynökség úgy tudja, hogy tízen hazatértek, és hármójuk ellen megszűntették a bűnvádi eljárást. Csajka főügyész a héten kijelentette, hogy a repatriáltak szabadlábon várhatják az ügyükben meghozandó bírósági ítéletet

MTI