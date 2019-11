A magyar nyelv napján kezdi székelyföldi turnéját Hobo

2019. november 1. 23:14

Földes László Hobo a budapesti Nemzeti Színház repertoárján is szereplő A föltámadás szomorúsága című önálló előadóestjét hallhatja a székelyudvarhelyi közönség egyrészt a magyar nyelv napja, másrészt az Ady-emlékév apropóján.

Az előadás két további székelyföldi helyszínen is meghallgatható. Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont minden évben csatlakozik a magyar nyelv napjának méltó megünnepléséhez. A székelyudvarhelyi kulturális központ idén is társult a G. Egyesület kamarazenei fesztiválja programjához ezzel a zenés irodalmi műsorral, amelyet a Polgármesteri Hivatal Szent István-termében november 13-án szerdán 20 órától mutatnak be.

A föltámadás szomorúságát Vidnyánszky Attila rendezte, a zenei aláfestést Fekete-Kovács Kornél jegyzi. A szervezők közleménye emlékeztet, hogy 100 évvel ezelőtt, 1919. január 27-én hunyt el a 20. század egyik legnagyobb magyar költője, Ady Endre. Ennek jegyében nyilvánították ezt az évet Ady-emlékévnek.

A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án nyilvánította a magyar nyelv napjává november 13-át, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezen a napon a figyelem központjába kerüljön kulturális örökségünk és nemzeti identitásunkat jelentő ékes anyanyelvünk. 2015 óta ez a nap Romániában is a magyar nyelv ünnepe lett hivatalosan. „Mára lassan az elviselhetetlenségig jutott hazánkban a gyűlölködés, amit a média és a politika kézenfogva gerjeszt. Ez engem nagyon zavar! Korábbi előadóestjeimen, lemezeimen reagáltam már a saját koromra, mindig az ember helyét és felelősségét boncolgattam. Mindig válaszokat keresek – ezúttal Adyn keresztül teszem ezt, vannak ugyanis olyan Ady-versek és -publicisztikák, amelyeket mintha ma írt volna. Nem Ady-körképet szeretnék azonban adni! Azokat a verseket és szövegeket mondom el, amelyekben megmutatkozik az útja végéhez közeledő férfi nem lankadó felelősségű, harcos, ostorozó hazaszeretete Európa közepén, viszonya a múlthoz, a történelemhez, sorstársaihoz, a Nyugathoz, valamint hálás emlékezése elmúlt szerelmekre, álmokra és reményekre…” – vallja az előadás kapcsán Földes László Hobo, Kossuth-díjas magyar bluesénekes, dalszerző, előadóművész és a Hobo Blues Band alapító tagja és énekese.

A székelyudvarhelyi előadásra a belépés ingyenes. Földes László ezzel az előadással Gyergyószárhegyre és Csíkszeredába is ellátogat november 14-én és 15-én.

