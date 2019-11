NB I - Fordított a Fehérvár, mégis döntetlent játszott Zalaegerszegen

2019. november 2. 21:12

A MOL Fehérvár FC kétgólos hátrányból fordított Zalaegerszegen, de végül be kellett érnie egy ponttal a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában.

A székesfehérvári csapat, amely idegenbeli mérkőzésein eddig nem kapott ki a mostani bajnokságban - három győzelem mellett két döntetlent ért el -, maradt a tabella élén, mivel két közvetlen üldözője, a Mezőkövesd és a Ferencváros döntetlent játszott egymással a fővárosban.



OTP Bank Liga, 11. forduló:

ZTE FC-MOL Fehérvár FC 3-3 (2-0)



Zalaegerszeg, 4038 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Bobál G. (6., 25.), Lesjak (93.), illetve Nego (51.), Hodzic (52.), Futács (83.)

sárga lap: Stieber (16.), Kocsis (17.), Mitrovic (45+1.), illetve Hodzic (2.), Pantic (8.), Milanov (13.), Futács (86.)



Zalaegerszeg: Demjén - Bedi, Lesjak, Bobál D., Tamás (Gergényi, 38.) - Mitrovic, Kocsis - Radó (Devecseri, 54.), Stieber, Babati (Ikoba, 74.) - Bobál G.



Fehérvár: Kovácsik - Nego, Rus (Elek, 83.), Musliu, Hangya - Petrjak, Nikolov, Pantic (Pátkai, 59.), Kovács I. - Hodzic, Milanov (Futács, 74.)



Jó iramú, eseménydús első félidőt láthatott a közönség. Mindkét csapat aktívan futballozott, de a ZTE volt ötletesebb és pontosabb a támadások befejezésénél: Bobál Gergely kétszer is jó helyen állt és higgadtan élt a kínálkozó lehetőséggel. A Fehérvár az utolsó negyedórában sok energiát mozgósított hátránya faragása érdekében, de nem járt sikerrel. Az első 45 percben mindkét együttes sokat próbálkozott kapura lövéssel, nem unatkozott a publikum.

A fordulást követően is lendületben maradtak a csapatok, előbb a ZTE próbálkozott a vendégkapu előtt, majd a Fehérvár bő egy perc alatt két gólt szerezve egyenlített. A félidő közepéhez közeledve egyre több volt a szabálytalanság, a durva belépő, időnként el is szabadultak az indulatok, miközben továbbra is nagy volt az iram. A második félidőben jóval többet támadott a vendégcsapat, amely a hajrában megszerezte harmadik gólját, és úgy tűnt, be is gyűjti a három pontot, az utolsó percekben azonban a ZTE mindent egy lapra tett fel, és kiegyenlített.

Az első félidőben a Zalaegerszeg, a másodikban a Fehérvár futballozott jobban és eredményesebben, ami végül pontosztozkodást ért.

MTI