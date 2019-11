Ma van halottak napja – elhunyt szeretteinkre emlékezünk

2019. november 2. 21:55

Halottak napja van – ma is országszerte ezrek emlékeztek elhunyt szeretteikre. A temetők virágba borultak, és sokan gyújtottak mécsest. A halottak napjának legfőbb üzenete a remény, hogy a halál után ott van az élet. Sokan a fél országot bejárják ezekben a napokban, hogy felkeressék szeretteik sírját – közölte az M1 Híradója.

Virágba borultak a temetők országszerte. Sokan már mindenszentek napján lerótták tiszeletüket elhunyt szeretteik előtt. Mások november 2-án halottak napján gyújtanak mécsest szeretteik sírjánál. Kecskeméten a rossz idő ellenére is sokan érkeztek virágokkal a kezükben, hogy megemlékezzenek azokról, akik már nem lehetnek velük.

A hosszú hétvégén vannak olyanok is, akik több temetőbe is visznek virágot szeretteik sírjaira. Nagy volt a forgalom a vidéki és a fővárosi temetőknél is. Farkasréten az autók alig találtak parkolóhelyet. Sokan a bejárattól csak több száz méterre tudtak megállni.

Az olyan nagyobb sírkertekhez, mint a budafoki, rendkívüli járatokat is indított a BKK, a menetrend szerint közlekedő buszok pedig sűrűbben közlekedtek. Több utat pedig lezártak, így autóval nem, vagy csak kerülőúton lehetett megközelíteni a sírkerteket.

A temetőkben egész hétvégén kiemelten figyelnek a biztonságra. „Fokozott rendőri jelenlét figyelhető meg a temetőben. Polgárőrök bevonásával rendőrök járőröznek, ügyelve a temetői rendre, és fenntartva a közbiztonságot” – mondta Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője.

Öt óra után már fényárban úsztak a temetők. Oszágszerte milliónyi mécses ég azokért az emberekért, akik ma már nem lehetnek közöttünk. Az emberek gyertyák gyújtásával fejezik ki, hogy lelkükben szeretteik örökké élnek.

Az újszentmargitai temetőben pontosan 1010 mécsest gyújtottak. Az 1010 éves településen azokért lobognak a lángok, akik valaha a községben éltek. Kaposváron is több ezren mentek ki a temetőbe. Szeretteikre, barátaikra emlékeznek.

A halottak napjának legfőbb üzenete a remény. Ezt mondta Monostori László esperes, plébániai kormányzó az M1-en. Az esperes szerint minden keresztény emberben él a remény, hogy a halál után ott van az élet.

„A világosság legyőzte a sötétséget, hogy az élet erősebb a halálnál és, hogy mégsem a halálé az utolsó szó és ezt Jézus Krisztus óta tudjuk, aki hitünk szerint feltámadt a halálból és legyőzte azt. Sőt mi több, ezzel mindannyiunk számára megnyitotta az örök hazába vezető utat” – fogalmazott Monostori László.

A temetők hosszabb nyitvatartással várják még vasárnap is az emlékezőket.

Több millió szál virág kerül a sírokra ilyenkor

Az emlékezés része tehát, hogy gyertyát gyújtunk, és virágot is viszünk a temetőkbe. A krizantém, a szegfű és a rózsa ilyenkor a legkedveltebb, több millió szál is a sírokra kerül ilyenkor. Korábban viszont nem a sírok feldíszítése, hanem sokkal inkább a hiedelmek álltak az ünnep középpontjában – hangzott el az M1 Híradójában.

A különböző virágok közül a fehér színű a tisztaságot, a piros a szeretetet jelképezi. Mindenki a legszebbet választja annak, akinek a sírjára visz egy-egy szál vagy csokor virágot. Voltak, akik közösen választották ki, hogy milyen színű virágok kerüljenek hozzátartozóik sírjára.

Tobozt, mohát, fát, kerámiát és számtalan más alapot használnak a koszorúkhoz. A hagyományos körforma mellett kapható kockaalakú is. Ezek mellett pedig többféle tárgy és dekoráció közül is lehet választani.

Az egészen pici LED-es mécsesektől a nagyobb méretűeken át mindenfélét keresnek az emberek, valamint a klasszikus mécsesek a leginkább keresettek. Vannak akik egyet, mások pedig több tucatot helyeznek hozzátartozóik nyughelyére. Sokan azonban úgy gondolják, a legfontosabb az, amit éreznek, és csak ezután következnek a mécsesek.

A néprajzkutatók szerint a temetőkultusz az elmúlt évtizedekben erősödött meg jelentősen, amihez a kereskedelem is hozzájárult. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató az M1-en azt mondta, mára a sírok feldíszítése került a figyelem középpontjába, míg régen a hiedelmek határozták meg ezt az időszakot.

„Tiltották a mosást, merthogy akkor a hazajáró halott vízben járna. Tiltották a meszelést, tehát egyáltalán mindig a nagy ünnepeken munkatilalom is van. Tehát az az időszak azért feltétlenül arról szólt, hogy odafigyelni az elhunyt hozzátartozókra” – ismertette Tátrai Zsuzsanna.

A néprajzkutató hozzátette: a halottak napja éppen kisfarsang időszakában van, ami a mulatságokról szól. Ilyenkor azonban van két nap, amely megálljt parancsol és figyelmezteti az embert, hogy az élete véges.

Világszerte emlékeznek a halottakra

A világ számos pontján, különböző hagyományok szerint emlékeznek meg halottaikról az emberek – hangzott el az M1 Híradójában.

Minden évben rengetegen látogatják meg elhunyt szeretteik sírját a Fülöp-szigeteken mindenszentekkor és halottak napján. Idén annyian igyekeztek az egyik manilai temetőbe, hogy alig fértek be a bejáraton. A családtagok virágokat, mécseseket, ételt és italt is hoztak magukkal.

Mexikóban is a halottakra emlékeznek ezekben a napokban. A sírokra itt nemcsak virágokat és mécseseket helyeznek, hanem színes ajándékokat, például lufikat is.

„Szerintem a miénk az egyik legszebb tradició, ahogyan felidézzük elhunyt rokonaink emlékét. Így tudhatják, hogy akkor is velünk marad az emlékük, a lényegük, amikor már ők nincsenek velünk” – mondta egy gyermekét elvesztő mexikói édesanya.

Az országban gyász helyett inkább ünnepi a hangulat. A helyi hiedelmek szerint ilyenkor ugyanis az elhunytak egy napra visszatérnek a túlvilágról. Mexikóvárosban 2016 óta jelmezes felvonulást is rendeznek halottak napján is. A parádét az egyik James Bond-film ihlette. Az elmúlt három évben a program óriási turistalátványosságá nőtte ki magát.

Guetemalában az emberek ilyenkor üzennek elhunyt szeretteiknek. Az évszazados hagyományoknak megfelelően hatalmas, szépen feldíszített papírsárkányokat eregetnek a temetők közelében, melyekre levelet kötnek.

„Már a nagyszüleim is így üzentek. A sárkányeregetés 1899-ben kezdődött, és már több, mint 120 éve tart. A gyerekek és a fiatalok papírmaséból és nejlonból készítik a sárkányokat” – magyarázta az idei fesztivál „királynője”.

Chilében idén politikai színezetet kaptak a megemlékezések. Santiagóban feketébe öltözött nők vonultak fel, akik a kormányellenes tüntetések áldozataira emlékeztek. Az országban már két hete demonstrálnak a rossz megélhetési körülmények és a társadalmi egyenlőtlenségek miatt. Eddig mintegy 20-an meghaltak, és 1300-an megsérültek.

„A halottakért, a meggyilkoltakért. Akik eljöttek tiltakozni, de nem tértek haza. Tiszteletünkről, szeretetünkről és támogatásunkról biztosítjuk a családokat. A kormány ezt nem tudta, nem akarta nekik megadni” – nyilatkozta az egyik résztvevő.

Szlovéniában is sokan keresték fel a temetőket a november eleji ünnepeken. Ljubljánában központi megemlékezést is tartottak – az államfő a többi közjogi méltóság jelenlétében megkoszorúzta a háborús áldozatok emlékművét.

hirado.hu - M1