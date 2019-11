Troll: Nem kell kielégíteni a balliberális újságírók perverzióját

2019. november 2. 23:32

Hangzatos címek születtek a balliberális sajtóban Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi budapesti látogatása kapcsán. Most éppen – egyebek között – az verte ki a biztosítékot, hogy nem kérdezhetett mindenki az Orbán-Putyin sajtótájékoztatón pedig – mint az a Hír TV Troll című műsorában elhangzott – az ellenzéki médiumok mindegyike ott lehetett az eseményen, de úgy tűnik, az ellenzéki médiamunkások egyértelmű célja, hogy valamin „hőzönghessenek”, ugyanakkor – mutatott rá Boros Bánk Levente, a Médianéző ügyvezetője – az korántsem újságírás, hanem bunkóság, ha valaki azon élvezkedik, hogy „jól bekérdezzen” Putyinnak, vagy Orbánnak.

Az Orbán-Putyin találkozóval összefüggésben Szarvas Szilveszter, a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese felhívta rá a figyelmet, hogy balliberális sajtó megint fordítva ül a lovon, hiszen minden képviselőjük ott lehetett a sajtótájékoztatón, sőt helyhiány miatt több jobboldali újságíró nem jutott be eseményre.

Az összes ellenzéki újságíró ott lehetett és ehhez képest írják, hogy nem kérdezhettek – tette hozzá.

Boros Bánk Levente szerint azt senki sem gondolhatta komolyan, hogy a magyar kormányfő és az orosz elnök közös sajtótájékoztatója arról fog szólni, hogy bármelyikük is provokatív kérdésekre válaszol.

Ott lehettek, tudósíthattak és aztán eldöntötték, hogy a provokációra nincsen szükség – közölte a Médianéző ügyvezetője. Emlékeztetett, idén januárban Orbán Viktor kormányfő fogalmazta meg a Kormányinfón, hogy azért nem ad ellenzéki orgánumoknak interjút, mert nem látja értelmét annak, hogy „bikaviadalt vívjon” rosszindulatú újságírókkal.

Úgy fogalmazott, azért, hogy kielégítsük az ő kis perverziójukat, azért nem kell lehetőséget adni a nemzetközi nyilvánosság előtt.

Az adásban szó esett a demagógia magas fokáról is, történt ugyanis, hogy a 444 „szemlézte” a New York Times egy cikkét, ami arról szólt, hogy a magyar kormány miért költ az egészségügy helyett labdarúgásra. Természetesen az összes balliberális orgánum átvette az írást, de – hívta fel rá a figyelmet Pindroch Tamás újságíró – ők csak azt felejtik el, hogy a New York Times tulajdonosa Soros György, vagyis arról van szó, hogy a tőzsdespekuláns egyik médiája nyílt támadást intézett Magyarország kormánya ellen.

Szarvas Szilveszter az esettel kapcsolatban hozzátette, sokkal durvább, hogy a 444 New York Timesnak hazudta magát, hiszen az ominózus cikk szerzője egy bizonyos Benjamin Novak, aki egyébként a 444, vagyis a Soros-blog újságírója.

Budapesten a 444 szerkesztőségéből írtak egy angol nyelvű cikket a New York Timesba, ott ez megjelent, a 444 szemlézte, majd arról írt, hogy micsoda szörnyű állapotok vannak hazánkban – mutatott rá a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese.

HírTV