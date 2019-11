Kína-EU csúcstalálkozót szervez Angela Merkel

2019. november 3. 15:58

Angela Merkel német kancellár (Fotó:MTI/EPA/Felipe Trueba)

Kína-EU csúcstalálkozót tartanak majd a német európai uniós elnökség idején – jelentette be Angela Merkel október 17-én, a parlamentben elmondott beszédében. A német kancellár úgy fogalmazott: az Európai Uniónak jelenleg nincs közös Kína-politikája, ami nem jó a közösségnek, ezért van szükség a csúcstalálkozóra.

Az Európai Unió és Kína ma a világgazdaság legnagyobb szereplői Amerika mellett. A két térség között a napi kereskedelmi forgalom óriási, körülbelül egymilliárd eurós.

Kína számára az unió az első, az unió számára Kína a második legfontosabb kereskedelmi partner. Gazdaságilag a két térség nagyon szoros kapcsolatban áll. „Ennek ellenére egységes kínai gazdasági stratégia még most sincs az Európai Unió részéről” – hangsúlyozta Csath Magdolna közgazdász.

Németországnak fontos a kínai stratégia

Csath Magdolna, közgazdász szerint az uniós tagországok közt nincs egységes nézet arra vonatkozóan, hogy milyen gazdasági kapcsolatot alakuljon ki Kína és az Európai Unió között, ezért az egyes országok, és régiók külön-külön próbálnak üzleti kapcsolatokat kialakítani Kínával.

Angela Merkel ezen változtatna. Október közepén, a német parlamentben elmondott beszédében kijelentette, hogy Lipcsében, 2020 második felében EU-Kína-csúcstalálkozót tartanak majd.

Csath Magdolna szerint a német kancellár kezdeményezése nem véletlen, ugyanis az EU-s térségen belül Németország számárára fontos, hogy létrejöjjön egy egységes Kína-stratégia.

Szükség van a kínai piacra

A közgazdász elmondta: a német gazdaságnak, főleg a járműiparnak nagy gondot fog okozni a Brexit, mert a vámnövekedés rontani fogja az autóipar exportesélyeit. Hozzátette, a német autóipar, ahogy a teljes német gazdaság is, erőteljesen exportorientált.

A Kínával való megállapodást is azt a cél szolgálná, hogy a kínai piac nyitva maradjon Németország számára. Csath Magdolna kiemelte, Kína számára is fontos az uniós piacra történő termékexportálás, mivel az Amerikával zajló harcok miatt az a piac lassan bezárul Kína számára.

Csath Magdolna azt is hozzátette, hogy az elmúlt évek fejlődése során Kína több kontinensen, így például Afrikában is jelentős befolyásra tett szert befektetései révén. Így folyamatosan nő az általa előállított termékek és szolgáltatások mértéke, amelyeknek szükséges felvevőpiacot találni. Ebben a tekintetben Kína legjelentősebb partnere továbbra is az Európai Unió lehet.

Az uniós térség szempontjából ugyanakkor az is lényeges, hogy Kína technológiai nagyhatalom, és élen jár a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

A világ egyik legnagyobb környzetszennyezője

Csath Magdolna felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő gazdasága a mesterséges intelligencián alapul. Kína ezen a területen messze lehagyta Európát, beleértve a német gazdaságot is, ebből kifolyólag a németek együtt is működnek az ázsiai országgal. A németek a Huawei céget sem akarják kitiltani, annak ellenére sem, hogy az USA ennek érdekében nyomást gyakorol az országra.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Pócza István szerint ezek mellett fontos lehet a klímaváltozás kérdése is a két fél tárgyalásai során.

Hozzátette, hogy Kína, és más távol-keleti országok sem foglalkoznak különösebben a klímakérdésekkel, ezzel az Európai Unió bizonyos szempontból versenyhátrányba is hozhatja magát, amennyiben jelentős mértékben visszavágja a kibocsátását. Kiemelte, az unió azt szeretné elérni, hogy mindenki egységesen csökkentse a károsanyag-kibocsátást.

Ez azért is lenne szükségszerű, mert Kína a világ legnagyobb környezetszennyezőjének számít az Amerikai Egyesült Államok mellett.

Egyes számítások szerint az Európai Unió 28 országának összes éves kibocsátása 2017-ben annyi volt, mint amennyit Kína valamivel több, mint egy nap alatt a légkörbe bocsátott.

hirado.hu - M1