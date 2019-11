Újra kibertámadás ért egy georgiai televíziót

2019. november 3. 17:19

Egy hét alatt másodszor érte számítástechnikai támadás az Imedi georgiai kereskedelmi televíziót – közölte vasárnap a csatorna. A támadás szombat este érte a televíziót, és 30 percen át tartott. Az Imedi IT-szakemberei szerint a hálózatot a fájlokat blokkoló, illetve megrongáló kriptovírussal fertőzték meg.

Legutóbb október 28-án érte kibertámadást az Imedit, valamint az ugyanabba a médiaholdingba tartozó Maestro és a GDS csatornát is. Támadásról számolt be a közszolgálati televízió egyes csatornája is.

A georgiai rendőrség október 29-én jelentette be, hogy nagyszabású kibertámadás ügyében nyomoznak: állami, magán és média honlapok ezrei álltak le, miközben a főoldalon Miheil Szaakasvili volt elnök képe volt látható kezében egy táblával: „Visszatérek”.

A célba vett internetes oldalak között volt az elnöki hivatal és több önkormányzat honlapja is.

A 2008-ban, a Dél-Oszétia szakadár terület miatt a két ország között vívott rövid háború idején – amikor a jelenleg külföldön élő Szaakasvili volt az ország elnöke – Tbiliszi azzal vádolta Oroszországot, hogy több ezer internetes oldal ellen kalóztámadást hajtott végre. A Kreml tagadta a vádat.

MTI