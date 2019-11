Újabb, Magyarországot támadó cikket közölt a New York Times

2019. november 3. 21:34

Az agrártámogatásokról szóló írás ezúttal magyar nyelven is megjelent, amelyet az itthoni baloldali sajtó azonnal szemlézett is. A cikk egyik szerzője Novák Benjámin, aki egyben a 444.hu egyik külsős munkatársa. Néhány nappal ezelőtt már történt hasonló, akkor is a New York Times-ban jelent meg egy írása, amelyet a hazai baloldali sajtó azonnal átvett, mint amerikai véleményt – hangzott el az M1 Híradójában.

Egymás után közölték vasárnap a baloldali portálok azt a New York Times-ban magyarul megjelent cikket, amelyben hosszan támadják Magyarországot, a kormányt, és kelet-európai agrárbárókat emlegetnek, akik az írók szerint hasznot húznak az agrártámogatási rendszerből.

Az már a cikk elején kiderül, hogy az egyik szerző egy bizonyos Benjamin Novak, vagyis Novák Benjámin. Ő ugyanaz az újságíró, aki a 444.hu angol nyelvű hírlevelét is szerkeszti, a portál külsős munkatársaként. Néhány napja szintén ő volt az, aki egy cikket jelentetett meg a New York Times-ban.

Akkor az Origo azt írta, a 444 szerzője ír egy Magyarországot lejárató cikket a New York Timesban, majd a 444 úgy tesz, mintha észrevett volna egy Magyarországról szóló cikket a New York Timesban, és megjelenteti – közölte az M1.

A cikk úgy fogalmaz, egy egészen szánalmas és nevetséges trükköt leplezett le Deutsch Tamás. A fideszes európai parlamenti képviselő vette észre ugyanis, hogy a cikket Novák Benjámin írta, aki történetesen a 444 dolgozója.

A fideszes képviselő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a New York Times cikkét a 444.hu egyik szerkesztője írta, a 444.hu-n naponta megjelenő ótvaros hazugságokat újrahasznosítva.

hirado.hu - M1