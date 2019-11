A népakarattal ment szembe az elmúlt években Soros György

2019. november 3. 22:58

Politikai filantrópiának, vagyis emberbaráti cselekedetnek tekinti Soros György, hogy több százezer fonttal támogatta a Brexit-ellenes erők kampányát – erről egy brit lapnak nyilatkozott a spekuláns. Sokan viszont politikai beavatkozással vádolják emiatt. Az elszakadásért folytatott küzdelem vezéralakja, Nigel Farage a nyugati demokráciákat fenyegető legnagyobb veszélynek nevezte Soros Györgyöt, akit senki sem választott meg, mégis beleszól egy szuverén állam belügyeibe, szembemenve a 2016-os brit népszavazáson kinyilvánított népakarattal is – hangzott el az M1 Híradójában.

Soros György tisztában van azzal, hogy politikai terepre tévedt, amikor állást foglalt a Brexit ügyében. Erről maga a milliárdos spekuláns beszélt egy brit napilapnak nyilatkozva. Soros György a Guardiannak azt mondta, szerepvállalását egyfajta politikai filantrópiának, emberbaráti cselekedetnek tekinti.

A Brexit folyamata mindkét félnek fájdalmas, de ennél is fontosabb, hogy a brit kilépéssel nehezebbé válik az európai értékek védelme – jelentette ki Soros György. Megfogalmazása szerint pénzügyi hozzájárulásai nem pártcélokat, hanem a britek tájékoztatását szolgálták.

Sokan azonban egészen máshogy látják Soros György fellépését. A milliárdos az elmúlt években több százezer fonttal támogatta a Brexit-ellenes erők kampányát. A kormányzó konzervatívok frakcióvezetője a maradáspárti fanyalgók vezetőjének nevezte a spekulánst.

A brit elszakadásért folytatott küzdelem vezéralakja, Nigel Farage pedig a nyugati demokráciákat fenyegető legnagyobb veszélynek nevezte Soros Györgyöt, akit senki sem választott meg, mégis beleszól egy szuverén állam belügyeibe – szembemenve a 2016-os brit népszavazáson kinyilvánított népakarattal is.

A milliárdost elemzők szerint azért is érinti különösen rosszul a Brexit, mert az egyik legnagyobb európai gazdaság feletti befolyását veszíti el. A jelenlegi Európai Bizottsággal rendkívül jó kapcsolatokat ápoló Soros György eddig számíthatott a brüsszeli bürokrácia támogatására – közölte az M1.

A januári, davos-i világgazdasági fórumon találkozott a bizottság pénzügyekért felelős tagjával és Tony Blair korábbi brit munkáspárti miniszterelnökkel is. A hatszemközti megbeszélésükről azonban Brüsszel még újságírói megkeresésre is csak olyan írásbeli tájékoztatást adott, amelynek nagy része nem volt olvasható, mert titkosították – számolt be az EUobserver.

Kritikusai szerint Soros György Brexit-ellenes kampánya azért is meglehetősen álszent, mert nála többet nem sokan tettek az Egyesült Királyság európai integrációjának megakadályozásáért. Soros György 1992-ben az angol font elleni támadásával a 2. világháború utáni legsúlyosabb brit gazdasági válságot okozta, amelybe előbb a pénzügyminiszter, majd John Major egész konzervatív kormánya belebukott.

Soros György spekulációja miatt a meggyengült brit nemzeti valutát kivonták az európai árfolyam-mechanizmusból, és ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a szigetország sohasem vezeti be az eurót.

hirado.hu - M1