Kövér László: A nyugat-balkáni országok euroatlanti csatlakozása magyar nemzeti érdek

2019. november 4. 11:35

A Nyugat-Balkán országainak euroatlanti csatlakozása Magyarország nemzeti érdeke, ezért a régióra vonatkozó magyar külpolitikai stratégia a jövőben is változatlan marad – jelentette ki Kövér László házelnök hétfőn az Országházban, a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek 9. találkozóján. Megnyitójában közölte, Magyarország ezután is következetesen támogatja a térség országainak euroatlanti integrációját.

Az elmúlt években az erős magyar támogatásnak is része lehetett abban, hogy Horvátország elnyerte megérdemelt EU-s tagságát, Albánia, Horvátország és Montenegró belépett a NATO-ba, és meghívást kapott Észak-Macedónia is – tette hozzá az Országgyűlés elnöke. „Minden európai uniós válság ellenére úgy véljük, hogy nem állhat meg Európa újraegyesítésének folyamata, az uniós tagság szempontjából nem maradhatnak fehér foltok Európa délkeleti felén” – fogalmazott Kövér László. Szavai szerint az európai béke és a jólét szempontjából jelenleg az EU-nak nincs politikai alternatívája.

Ezért Magyarország a szuverén, de együttműködésre képes nemzetállamok alkotta, erős unióban érdekelt, amely „az önök országai számára is vonzerőt sugározva a biztonság, a stabilitás és a jólét zálogát jelentheti” – mondta a jelenlévő parlamenti vezetőknek. Arról is beszélt, hogy az idei találkozóra meghívták a visegrádi négyek (V4) parlamenti elnökeit is, mert nekik hasonlóan fontos az EU bővítése, mint a magyaroknak. Kövér László reményét fejezte, hogy a hamarosan megalakuló új Európai Bizottságnak nemcsak a személyi összetétele, hanem a politikai szemlélete is új lesz.

„Abban is bízunk, hogy a Magyarország által jelölt, szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős uniós biztos munkájával a Nyugat-Balkán országainak érdekeit is szolgálni tudja majd” – közölte az Országgyűlés elnöke. Végül elmondta, idén először javaslatot tettek arra, hogy a konferencia végén egy közös dokumentumban tegyenek hitet az Európai Unió további bővítése mellett, közösen hívják fel a figyelmet arra, hogy az intézményi bővítés az unión belüli és az oda vágyó államok közös érdeke. A dokumentumot megküldik majd az EU és a tagállamok parlamenti vezetőinek egyaránt. A tanácskozás – amelyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is – a házelnöki köszöntő után zárt körben folytatódott.

MTI