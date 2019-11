Máltai Szeretetszolgálat: Már tart a krízisidőszak

2019. november 4. 14:37

A krízisidőszakban az az egyik legfontosabb feladat, akár naponta többször is kimenni a hajléktalanokhoz, és rábírni őket, hogy menjenek be ezekbe az intézményekbe. Már tart a krízisidőszak, az eső és a hűvös idő miatt ugyanis nagy a veszélye annak, hogy a hajléktalanok kihűlnek – mondta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetője hétfőn az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában.

Morva Emília kiemelte, hogy van hely minden hajléktalannak, aki szeretne bejutni melegedőbe, szállóba. A krízisidőszakban az az egyik legfontosabb feladat, akár naponta többször is kimenni a hajléktalanokhoz, és rábírni őket, hogy menjenek be ezekbe az intézményekbe – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy emellett krízisautók is rendelkezésre állnak, és a nappali melegedőknek is hosszabb a nyitvatartásuk.

MTI