Földi László: Az internet az emberiség egyik katasztrófája

2019. november 4. 18:12

Hogyan lehet fellépni az NGO-k hálózatépítő tevékenysége ellen és milyen eszközeik vannak az illegális háttérhatalmaknak a befolyásolásra? A Nyolcasban G. Fodor Gábor vendégével, Földi Lászlóval egy hírszerző szemével nézett rá többek között a Facebook, a közösségi médiahasználat, a migráció problémájára, az NGO-kkal kapcsolatos kételyek és dilemmák kérdéseire.

Földi László biztonságpolitikai szakértő a hírszerzés rejtelmei mellett az információs hálózat kialakításának jelentőségéről is beszélt. Munkájuk a hétköznapi élet része és ha kellő odafigyeléssel végzik, szinte senki nem veszi észre tevékenységük. A hírszerzés és az elhárítás közti különbségeket is tisztáztuk. Az információ megszerzése és a megszerzett információ értékelése is két egymástól jól elkülönítendő dolog. Több érdekes téma is szóba került A Nyolcasban.

„Megjelent az elmúlt 30 évben bizonyos hálózatépítés. Nagyon sok formája van. Ha visszaemlékezünk arra, hogy Magyarországon is kipróbálták az ukrán modellt, a cseh modellt, a szlovák modellt, a román modellt, minden modellt megpróbáltak kipróbálni. Egyszerűen azért, hogy azt a fajta eltökélt politikát, amit ugye Orbán Viktor kormánya képvisel, azt eltöröljék. Mert az Orbán kormánynak nem az a lényege, hogy Magyarország hatalmas 10 milliójával ugye, bármit is befolyásol, hanem mert precedens.” – jegyezte meg Földi László.

A teljes beszélgetés IDE KATTINTVA tekinthető meg.

HírTV