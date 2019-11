Délvidék: Kishegyesen az 56-os eseményekre emlékeztek

2019. november 5. 09:50

Amikor 1956. november 4-én a szovjet csapatok az egész Magyarország területén támadást indítottak, hogy leverjék a forradalmat, mintegy 200 ezer nemzettársunk gondolta úgy akkor, hogy elhagyja az országot. Becslések szerint mintegy 20 ezren a déli határ felé vették az irányt. Kishegyesen a falu magyar lakossága ideiglenesen befogadta, elszállásolta, élelemmel látta el a menekülőket.

A kishegyesi Művelődési Ház falára elhelyezett emléktáblát három évvel ezelőtt, az esemény 60. évfordulója alkalmából leplezték le. Az emléktábla most már azt is szimbolizálja, hogy a határ elválaszthat, de a nyelvünk és a kultúránk összeköt. Kudlik Zoltán, a szabadkai Nagy Imre Társaság elnöke alkalmi beszédében kiemelte, hogy a mai fiataloknak is meg kell ismerniük, hogy mi történt 1956-ban és egyben felidézte az egykori történelmi eseményeket, többi közt Nagy Imre ma már legendás rádióbeszédét.

Dr. Csige Gábor, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus vezető konzulja, az MNT, a VMSZ, az önkormányzat, a helyi közösség és a Nagy Imre Társaság, az önkormányzat, a helyi közösség és a Vajdasági Vándormozi képviselői helyezték el a koszorúikat. Ezt követően a színházteremben levetítették az Anyám és más futóbolondok a családból című filmet, melyet 2015-ben Fekete Ibolya rendezett és melynek cselekménye kapcsolódik az 56-os eseményekhez is.

A filmvetítést követően a megemlékezők gyertyagyújtással rótták le kegyeletüket történelmünk eme gyászos napjára és a forradalom hőseire emlékezve.

Sándor István, a községi tanács tagja elmondta, hogy a program szervezője a Helyi Közösség és a Possession Hagyományőrző Egyesület. Három évvel ezelőtt a forradalom előzményeiről, majd annak következményeiről előadás hangzott el. 2017-ben vetélkedők és diákok számára fogalmazási versenyt szerveztek, 2018-ban pedig a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tematikus előadásárával emlékeztek.

1956-ban, 63 évvel ezelőtt számos menekülő nemzettársunk érkezett Kishegyesre is, ahol a helyi magyarok segítették őket, meleg ételt vittek nekik, meleg ruhákkal és takarókkal segítették a Pece-kastélyban ideiglenesen elszállásolt menekülteket. 2016-ban, az ’56-os forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulójának tiszteletére Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke közösen avatták fel a település központjában az 56-os emléktáblát.

Az emléktáblát Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa állíttatta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatásával.

Tóth Péter

vajma.info