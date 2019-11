Kilencvenéves a Győr-gyárvárosi plébániatemplom

2019. november 5.

Főpásztori szentmisével és éjszakai szentségimádással emlékezett meg a győr-gyárvárosi egyházközség a Jézus Szíve-templom felszentelésének 90. évfordulójáról.

A 19. század végéig lakatlan területen az akkoriban Győrben letelepedő iparvállalatok építették meg üzemeiket, majd a bennük munkát vállaló emberek számára készültek el az első lakóépületek. A napjainkban műemlékvédelem alatt álló lakótelep házait 1902-től emelték az ágyúgyári munkásoknak, vezetőknek.

Az ott élőkben természetes igény született arra, hogy hitüket helyben is gyakorolhassák, így 1919-ben előbb egy barakk-kápolna nyitotta meg kapuit, majd 1928-ban – Árkay Aladár tervei alapján – a ma álló templom építése is megkezdődött. A felszentelést 1929. október 27-én ünnepelték.

A 90. évforduló alkalmából bemutatott ünnepi szentmisén Veres András győri megyéspüspök megemlékezett a templomalapítás időszakáról, valamint arról is, hogy alig másfél évtized múltán, a II. világháború idején a környékbeli gyárak bombázása során a templom épülete is súlyos károkat szenvedett. Szinte újjá kellett építeni, ami a hívek és a város hatalmas összefogásával meg is történt.

A templom Isten háza, de nem Istennek van rá szüksége, hiszen Ő nem teremtett lény, ezért nem lakik kőből emelt épületben. Isten házára nekünk, embereknek van szükségünk – figyelmeztetett a főpásztor. – Nem igaz ugyanis az, hogy otthon, lakásunk falai között, magunkban éppúgy imádkozhatunk, mint a templomban. Bármennyit imádkozunk otthon, az nem ér fel egy szentmisével. A hívő ember közösségben, a templom falai között a szentségek vétele által találhatja meg valódi kapcsolatát Teremtőjével. Együtt, a közös imában vagyunk képesek összekapcsolódni a szentek közösségével, így él az Egyház, „a szentek közössége”, ahogy a Hiszekegyben imádkozzuk.

A templomot egy hegyhez is hasonlította a püspök, aki szerint hitünk megéléséért fáradságot is kell vállalnunk. Miként a hegymászás fáradságáért a hegymászó is elnyeri jutalmát, a magaslatról való gyönyörű kilátást, a szentmiséért vállalt áldozatért a hívő ember abban az ajándékban részesülhet, hogy magasabbról, mintegy az „Atya szemével” láthatja a saját életét és a világ eseményeit.

1945-ig a gyárvárosi templom hagyományai között szerepelt a felszentelés évfordulóján tartott éjszakai szentségimádás. – Ezt a szép kezdeményezést érdemes feléleszteni – biztatta a híveket Győri Imre plébániai kormányzó. Így a szentmisét követően, egészen reggelig, folyamatosan és mindig többen imádkoztak az Oltáriszentség előtt.

Egy fényképgyűjtő akciót követően virtuális emlékkönyvet hoztak létre a Jézus Szíve-templom honlapján.

