Márton-napi újborfesztivál és libator a szentendrei falumúzeumban

2019. november 5. 11:09

Idén is megrendezik a Márton-napi újborfesztivált és libatort a szentendrei skanzenben, ahol a Szent Márton-napi népszokások mellett Szent Hubertus alakja is megelevenedik a hétvégén.

A vadászok védőszentjének november 3-i ünnepnapjához kapcsolódva ezúttal solymászokat, vadászokat és halászokat is meghívtak a fesztiválra.



A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Étteremben Márton-napi libaételek és családi pincészetek borai várják a látogatókat. A programok között őszbúcsúztató koncertek, gólyalábas előadás, valamint táncház is szerepel - közölték a szervezők.

Szent Márton - muzeum.hu

Szent Márton Újborfesztivál és Libatoron érdekességeket tudhatnak meg Szent Márton életével és hazai tiszteletével, a libakultusz eredetével kapcsolatban. A Lajta néptáncegyüttes Márton-napi népszokásokat mutat be, feleleveníti az őszi mulatságok hangulatát.



A vidám társas munkákba is belecsöppenhetnek az érdeklődők, hiszen Márton napján fejeződtek be falun a kinti mezőgazdasági munkák és elkezdődött a téli kalákák, a toll- és kukoricafosztás időszaka.

Szent Hubertus - vadaszlap.hu



A kézműves foglalkozások az őszhöz kapcsolódnak - szalmalibát, madáretetőt, üveglámpást, gyapjú- és termésállatkákat készíthetnek kicsik és nagyok. A vadászati hagyományok iránt érdeklődők vadászkutya-bemutatón vehetnek részt, kipróbálhatják az íjászkodást, de lesz szabaduló szobás játék trófeakiállítással - olvasható a közleményben.



A színpadi programok között gyerekkoncertek és mesemondók előadása színesíti a rendezvényt. A kétnapos fesztiválon koncertet ad a Makám, Bognár Szilvia, a Zűrös Banda, a Canarro és az etnofunk zenét játszó Kerekes Band is.



