Hubai Imre lett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

2019. november 5. 12:23

Hubai Imrét (Fidesz-KDNP) választotta elnökévé a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés hétfői alakuló ülésén.

Az elnök megválasztását a 18 képviselő közül 17 támogatta, 1 szavazat érvénytelen volt. Az alakuló ülésen alelnökké Borbás Zoltánt (Fidesz-KDNP) választották meg.



Hubai Imre hangsúlyozta: az elődei által megkezdett munkát kívánja folytatni. Az önkormányzat feladata segíteni a megye kulturális hagyományainak és értékeinek gondozását, a szellemi és művészeti élet felpezsdítését, a kulturális, gasztronómiai, egészségügyi és ökoturizmust.



Az önkormányzat segíti továbbá a helyi termékek piacra jutását, a közösségek tevékenységét, a népesség egészségi állapotának javítását, az ifjúság boldogulását és a jászkun identitás erősítését - közölte.



Hozzátette: a jövőben is támogatják a nemzetiségek tevékenységét, jogaik érvényesítését, valamint részt vesznek a megye gazdasági, társadalmi, környezeti és térségi felzárkóztatásában. Ápolják és fejlesztik emellett a megye nemzetközi kapcsolatait, segítik a határon túli magyarság helyzetét. Az együttműködésben érdekelt szereplők és turisztikai szakemberek bevonásával megtervezik a megye idegenforgalmi, turisztikai arculatát és megszervezik közösségi szintű népszerűsítését - mondta. Kiemelt feladat a jövőben is a megyei értéktár gondozása, valamint a helyi értékek gyűjtése - hangsúlyozta a közgyűlés elnöke.



Hubai Imre kitért arra: az egyes tájegységek idegenforgalmi vonzerejét jelentő természeti értékek, a vizes élőhelyek, kulturális és történelmi emlékek ápolása, a gasztronómiai hagyományok és életformák sokasága olyan adottságok, amelyek bemutatása és megőrzése csak széles alapokon nyugvó együttműködés keretében lehet hosszútávon is fenntartható.



A megyei közgyűlés 18 tagja közül 11 képviselő a Fidesz-KDNP, 3 a Jobbik, valamint 1-1 jelölt a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Mi Hazánk és a Momentum Mozgalom színeiben nyert el mandátumot.

A 45 éves, karcagi Hubai Imre a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán végzett, családi gazdálkodóként mezőgazdasági vállalkozást működtet, őshonos állatok tenyésztésével, kertészettel, élelmiszerek előállításával, feldolgozásával foglalkozik. Címzetes egyetemi docens és tiszteletbeli docens, négy gyermek édesapja.

A 39 éves, jászapáti Borbás Zoltán a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett közgazdász diplomát. 2010-2014-ben Jászapáti alpolgármestere volt, 2014 óta a megyei közgyűlés tagja.

MTI