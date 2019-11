Felfüggesztik a Szent István-szobor elhelyezési munkálatait

2019. november 5. 18:09

Felfüggesztik a Szent István-szobor elhelyezési munkálatait a XIII. kerületi Szent István parkban - döntött a Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára a keddi alakuló ülésén. Az előző testület korábban úgy határozott, hogy a park déli részén állítják fel az államalapító király egészalakos szobrát. A közgyűlés döntött még a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács felállításának előkészítéséről, valamint megtiltotta a túlóratörvény alkalmazását a fővárosi önkormányzat cégeinél.

Korábban Lukács György szobra állt a kérdéses helyen - budapest-foto

A közgyűlés 24 igennel, 2 nem szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett támogatta a főpolgármesternek a szobor elhelyezésére vonatkozó kezdeményezését.



Az elfogadott javaslat szerint megvizsgálják a szobor elhelyezését a park más részén, és ha ez nem járna sikerrel, akkor keresnének az alkotásnak egy másik helyet.



Karácsony Gergely az előterjesztésében azt írta, a szobor elkészült, de helyi civil szervezetek azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy a felállítás tervezett helyét vizsgálja felül a fővárosi önkormányzat.



A képviselők a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács felállítását 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatták.



Karácsony Gergely az elfogadott előterjesztésében azt írta, hogy főpolgármesterként olyan önkormányzati működés mellett elkötelezett, amely "széles körű társadalmi egyeztetések lefolytatásával segíti elő a megalapozott döntések meghozatalát". A társadalmi egyeztetés egyik legfontosabb területe a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseleti szervekkel való folyamatos egyeztetés a kiemelkedő jelentőségű önkormányzati döntések meghozatala előtt - mutatott rá a főpolgármester.



Ennek szervezeti kereteként javasolta, hogy - felhasználva a fővárosi szintű érdekegyeztetés tapasztalatait is - a háromoldalú (tripartit) érdekegyeztetés csúcsszerveként jöjjön létre a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács.



A Fővárosi Közgyűlés egy másik határozatában megtiltotta a túlóratörvény alkalmazását a fővárosi önkormányzat cégeinél. Erről Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezésére 16 igen és 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett döntött a testület.



Karácsony Gergely az elfogadott előterjesztésében azt írta: a Munka törvénykönyvének közelmúltbeli változása "önként vállalt túlmunka" címén drasztikusan emelte a rendkívüli munkaidő elrendelhető legmagasabb mértékét, illetve a munkaidőkeret időtartamának emelésével lehetőséget adott a munka olyan megszervezésére, amely súlyosan hátrányos a munkavállalók számára.



A javaslatot több kormánypárti képviselő is "politikai hisztériakeltésnek" nevezte. Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester hangsúlyozta, a fővárosban tapasztalható munkaerőhiány jelentősen nehezíti a városüzemeltetési feladatokat, ráadásul a munkavállalók egy részének van igénye arra, hogy - önkéntes alapon - többletmunkával egészítse ki fizetését. Megjegyezte, kíváncsian várják, az új városvezetés miként tudja lebonyolítani például a lomtalanításokat.



Gy. Németh Erzsébet (DK) főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, veszélyesnek tartják, ha a fővárosi közszolgáltatást végző munkavállalóknak, például autóbuszsofőröknek több száz óra többletmunkát kell végezniük.



Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes ezt azzal egészítette ki, hogy a javaslat értékválasztást fejez ki a munkavállalók kizsákmányolása és a megfelelő bérrendezés között.



Karácsony Gergely a vita végén azt mondta, több jól működő önkormányzat a kezdetektől nem alkalmazza a szóban forgó jogszabályt.



A Fővárosi Közgyűlés döntött arról is, nem támogatja, hogy a még el nem kezdett beruházások megvalósuljanak, így nem ért egyet az Új Nemzeti Galéria megépítésével a Városligetben, amelynek a keddi kinyilvánított közgyűlési szándék szerint elsődlegesen közparki funkcióval kellene megújulnia.



A főpolgármester javaslatát 17 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.



A testület határozatban mondta ki, hogy nem ért egyet azon beruházások megvalósításával a Liget Budapest Projekt keretében, amelyek kivitelezése érdemben még nem kezdődött el. Ezek tervezett helyén zöldfelület kialakítását várja.



A közgyűlés felhatalmazta a főpolgármestert, hogy a döntések érvényesítése érdekében tárgyaljon a kormánnyal, és felkérte, készíttesse elő és terjessze a testület elé a Városliget történeti kertté nyilvánításának kezdeményezését.



A főpolgármester javaslatára a közgyűlés határozott arról, hogy induljon társadalmi egyeztetés egy új Városligeti Építési Szabályzat koncepciójáról.



MTI