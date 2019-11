Potápi: csak egy közös magyar múlt van, s ezt segíteni kell megismertetni

2019. november 5. 20:02

Nincsen határon inneni és túli magyar múlt, csak egy közös magyar múlt van, s ezt segíteni kell megismertetni - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Oroszkán, ahol köszöntőt mondott a helyi hadimúzeumban az ott megvalósult fejlesztések átadásán kedden.

Potápi Árpád János - MTI

Potápi Árpád János méltatta az oroszkai hadimúzeum és a hozzá hasonló létesítmények szerepét. Kiemelte: ezek a pontok is hozzásegítenek a magyar múlt megőrzéséhez és ahhoz, hogy ez a múlt - amelyre méltán lehetnek büszkék a magyarok - a fiatal korosztályok számára is megismerhetővé váljon. Hozzátette: szeretnék elérni, hogy minden határon túli területen legalább egy ilyen vagy hasonló intézmény működhessen.



Oroszka ősi magyar címere

A nemzetpolitikai államtitkár beszédében megemlékezett az 1944-es év végén létrejött Szent László-hadosztályról is, amelynek a feladata a térség védelme volt. Rámutatott arra, hogy a hadiegységnek egészen 1945 márciusáig sikerült feltartóztatnia az előrenyomuló szovjeteket, de a harcokban szinte teljesen megsemmisült.



Az oroszkai hadimúzeumot mintegy másfél évtizede önerőből hozta létre a helyi Zsákovics László és családja. A múzeumban részben első világháborús, de főként a második világháborúra és annak helyi eseményeire összpontosító tárlat tekinthető meg. A rendkívül bőséges kiállítási anyaggal rendelkező tárlatot elsősorban korabeli fegyverek és más hadieszközök alkotják.



Az intézmény berendezését most egy elektronikus tárlatvezetést lehetővé tévő táblagépes idegenvezető rendszerrel és egy online muzeológiai nyilvántartóval korszerűsítették, valamint annak épületét fűtésrendszerrel is ellátták, ennek köszönhetően a múzeum az egész évben látogathatóvá vált. A fejlesztések megvalósítását 15 millió forinttal támogatta a Nemzetpolitikai Államtitkárság.

MTI