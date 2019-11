A demokraták győztek a virginiai kongresszusi választáson

2019. november 6. 09:25

Nagy győzelmet arattak az amerikai demokraták kedden a virginiai kongresszusi választáson, és várhatóan Kentucky állam új kormányzója is demokrata politikus lesz. Mississippi államban ugyanakkor republikánus győzelmet jeleznek a kormányzóválasztás első eredményei.

A Demokrata Párt jelöltjei a virginiai képviselőházban gyarapították képviselőik számát és elhódították a szenátust is a republikánusoktól. Így a legészakibb déli államként emlegetett Virginia mindkét házában többségük van a demokratáknak, és Ralph Northam személyében demokrata politikus a kormányzó is.

Helyi idő szerint kedden kongresszusi választást tartottak a keleti parti New Jersey államban és a középnyugati Kentuckyban, a déli Mississippiben pedig új kormányzót választottak a polgárok.

Az elemzők figyelme elsősorban a hagyományosan republikánus Kentuckyra és a szintén mélyen konzervatív Mississippire irányult, hiszen a voksolásra szinte napra pontosan a jövő évi elnök-, és kongresszusi választások előtt egy évvel került sor, és a mostani eredményekből következtetéseket lehet majd levonni a jövő évi választások kimenetelére vonatkozóan is.

Kentuckyban és Mississippiben Donald Trump könnyedén nyert 2016-ban, és e két államban – felmérések szerint – az elnök most is népszerű.

Donald Trump hétfőn este a kentuckybeli Lexingtonban kampányolt Matt Bevin jelenlegi republikánus kormányzó mellett, ám az első eredmények szerint Bevin kevesebb, mint egy százalékkal ugyan, de alul maradt demokrata párti kihívójával, a 41 éves Andy Beshearrel – az eddigi főügyésszel – szemben. Mississippiben az adatok 98 százalékos feldolgozottságakor az eddigi kormányzó-helyettes, a republikánus Tate Reeves 8 százalékos előnnyel vezetett Jim Hood demokrata párti jelölt előtt. Donald Trump pénteken kampányolt Reeves mellett Tupelóban, abban a városban, ahol Elvis Presley, a rock „királya” született.

Az első elemzések szerint a négy választás jól tükrözte az Egyesült Államokat ma jellemző megosztottságot. A The New York Times című lap megjegyezte: a kentuckyi Andy Beshear sokkal nagyobb támogatottságot tudhat magáénak, és sokkal jobb eredményt ért el, mint a demokraták országosan. A kentuckybeli választás a lap szerint ugyanakkor jelezte azt is, hogy Trump népszerűsége önmagában nem elegendő a republikánusok számára még a legkonzervatívabbak között számon tartott térségekben sem.

MTI