Beláthatatlan ideig nem látogatható a parajdi sóbánya

2019. november 6. 13:50

Egyelőre kevés az esélye annak, hogy gyors megoldás születik a sóbányászok problémáinak megoldására. Az országosan több bányát és sok száz vájárt érintő tiltakozó akció alatt szünetelnek a turisztikai szolgáltatások Parajdon, a kirándulók kedvelt célpontjánál is.

Bokor Sándor parajdi polgármester szerint jogosak a bányászok követelései. Parajd polgármestere maga is több évtizeden át dolgozott a helyi sókitermelésben, így kívül-belül ismeri az ágazat problémáit. A Maszol érdeklődésére a községvezető emlékeztetett: az elmúlt évben már volt hasonló tiltakozó akció Parajdon, ám a mostani tiltakozás sokkal több embert mozgatott meg országosan, és nagyobb kiterjedésű. A mostani sztrájkot ugyan konkrétan az üdülési utalványok elmaradása robbantotta ki, de a bányászatban alkalmazott teljes fizetési rendszer kiigazítására szükség volna – vélekedett.

Bokor Sándor elmondta, a követelésekkel teljes mértékben egyetért, és akár a módszereket is el tudja fogadni. „A sóbányászat Romániában a rossz árpolitika és a rossz kereskedelmi politika miatt a padlón van” – fogalmaztott a polgármester, aki emlékeztetett arra, hogy az országban nagy mennyiségű és jó minőségű sókészlet van, ezért teljesen megengedhetetlen, hogy rossz feltételek mellett, a hazai ágazat rovására történjen sóbehozatal külföldről.

Bokor Sándor kiemelte, hogy Parajd esetében a turisztikai bevételek hatalmas összegre rúgnak, de ebből a parajdi bánya és a község semmit sem lát, mert a pénz teljes egészében az ipari létesítményt működtető Salrom országos társasághoz kerül. Pedig a bevételnek egy hányadából lehetne bizonyos fejlesztésekre fordítani jelentősebb összegeket, ami a turizmus és a sókitermelés szempontjából kulcsfontosságú lenne. Hosszú távú megoldások kellenek A községvezető a sors pikantériájának nevezte, hogy a kormányzati szempontból átmeneti időszakban robbant ki a tiltakozás, hiszen a leköszönő kabinet már nem illetékes a helyzet megoldásában, az új pedig még nem biztos, hogy felkészült rá. Bokor Sándor ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az RMDSZ-nek, mint az új kormányt támogató politikai erő és a magyarság érdekképviseleti szervezete mindenképpen határozottan közre kellene működnie a helyzet megnyugtató megoldásában.

"A legfontosabb az lenne, hogy ne csupán rövid távra, hanem a jövőre vonatkozóan legalább középtávú megoldások szülessenek, hogy ne kelljen belátható időn belül újra a tiltakozás eszközeihez folyamodniuk az érintetteknek" – összegzett a parajdi polgármester.

Kelemen József, a parajdi sóbánya szakszervezeti vezetője az Agerpresnek elmondta, hogy mintegy 150 vájár lépett spontán sztrájkba, miután nem kapták meg 2019-re az őket megillető vakációs jegyeket amiatt, hogy az erre szánt pénzt átirányították Râmnicu Vâlceára, hogy ebből fedezzék az átszervezéssel és a végkielégítésekkel kapcsolatos költségeket. Közölte, addig folytatják a sztrájkot, amíg megállapodásra nem jutnak a Salrom társaság vezetőségével. Egy darabig még nem fogadnak látogatókat.

Murvai István, a parajdi sóbánya turisztikai koordinátora szerint kicsi az esélye a gyors megállapodásnak. Közlése szerint szerdán és csütörtökön valószínűleg még nem lesz látogatható a népszerű kirándulóhely. Az érintett kirándulócsoportoknak, idegenvezetőknek, programszervezőknek más alternatívát kell keresniük, ha a napokban tervezték a bánya meglátogatását.

A Maszol által megkérdezett idegenvezetők többsége pozitívan állt a bányászok követeléseihez, és azt javasolják, keressenek az érintettek más környékbeli programot az elmaradt sóbánya-látogatás helyett. Parajd és környéke számos lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére. Forrás: TVR​A parajdi bánya bezárásával azonban sok turista hoppon maradt. A TVR beszámolója szerint kedden több tucatnyian vártak arra, hogy leereszkedhessenek a mélybe. Olyan turista is akadt, aki a Moldovai Köztársaságból érkezett. Voltak köztük olyanok is, akik 2000 lejt fizettek ki szállással és étkezéssel együtt egy egyhetes kezelésre. A parajdi sóbánya látogatottsága folyamatosan nő. A szeptemberi adatok szerint január elejétől augusztus végéig 523 129-en léptek be a sóbányába.

A tavalyi esztendőhöz képest minden hónapban nőtt a látogatók száma, kivételt csak március képezett ez alól: tavaly februárban például 19 875, míg idén februárban 26 100 személy fordult meg a létesítményben.

