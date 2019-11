Keménymag: A felszabadított zöldebb fővárosban azonnal kinyíltak a pénzcsapok

2019. november 6. 15:52

Karácsony Gergely – aki 500 órája főpolgármester – most végre belevágott! Érdemi intézkedések, ötletek hiányában csak tíz alapelvre és egy nagy gondolatra futotta, azt mondta: „Nem ígérjük, hogy nem fogunk hibázni”. A közéleti B-közép csapatának rendhagyó elemzése leginkább a felszabadítóként tetszelgő új budapesti városvezetés megalakulását járta körbe, és ennek apropóján a stúdióban is előkerültek a tömött borítékok arra utalva, hogy az ellenzéki többségű Fővárosi Közgyűlésben azonnal elkezdődött a haveri zsebek betömése. Keménymag Dezse Balázzsal, Apáti Bencével, Jeszenszky Zsolttal és Velkovics Vilmossal.

Öt főpolgármester-helyettest választott meg keddi alakuló ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Főpolgármester-helyettesé választották Gy. Németh Erzsébetet, Tüttő Katát, Dorosz Dávidot, Kiss Ambrust és Kerpel-Fronius Gábort. De, kikről is van szó? Hiszen például Tüttő Katát és Gy. Németh Erzsébetet Karácsony Gergely éles kritikával illetett az önkormányzati választási kampány során előkerült hangfelvétel tanúsága szerint.

Jeszenszky Zsolt szerint erről az ügyről nem lehet humorosan megnyilvánulni.

Ez egy gátlástalan és gusztustalan brigád, hiszen őket nem érdekli, mit mondott róluk Karácsony. Nyilván, ennek semmi következménye nincsen, mivel, ha lóvé van és azt lehet széthordani, akkor hordják – fogalmazott a politikai hobbista.

Velkovics Vilmos műsorvezető ennek kapcsán megjegyezte, eddig volt három főpolgármester-helyettes egymilliós fizetéssel, ami öt év alatt 180 millió forint kiadás. Most az öt főpolgármester-helyettes 1,3 milliós fizetéssel az 390 millió forint, de ehhez még jön a költségtérítés, az autóhasználat, illetve mindenki hozza a „slepjét”, mint például a kommunikációs tanácsadókat.

Dezse Balázs felvetette, lehet ez egy eszköz a korrupció ellen, hiszen, ha alkalmazzuk a többet adunk elvet, akkor lehet, hogy kevesebbet fognak lopni.

Jeszenszky Zsolt hozzátette, az biztos, hogy senkitől nem kell sajnálni a pénzt, ha végzi a munkáját, de itt azt látni, hogy pozíciókat hoztak létre a semmiből az első dolguk az volt, hogy a különböző kerületekben jelentősen megemelték a fizetéseket.

Budapest mindenkié, összetartó és szolidáris várost építünk – erről Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa beszélt hétfőn az Országgyűlésben, vagyis – mint arra Apáti Bence rámutatott – Budapest felszabadult.

Szabó Tímea tekintetén látszik, hogy ő ezt komolyan is gondolja, nem is biztos, hogy csak retorikai szófordulatokról van szó Jeszenszky Zsolt szerint. Hozzátette: annyira önmaguk hatása alatt vannak, annyira bolsevikok, hogy tényleg el is hiszik ezeket a dolgokat. Apáti Bence sem véletlen nyelvbotlásnak tartja azt, hogy az ellenzék felszabadulásról beszél. A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint az ellenzéki képviselők pontosan tudják, hogy a felszabadulás szóval szavazatokat lehet szerezni, hiszen ez a fajta kommunista szóhasználat egy bizonyos réteget meg tud mozgatni.

