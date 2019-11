Megalázták az Alapjogokért Központ elemzőjét

2019. november 6. 22:19

Nyeregben érzi magát a baloldal az október 13-i választások után, ékes példája ennek Pikó András Józsefváros mindenhez is értő polgármestere, illetve a politikai pályára még a saját körein belül is alkalmatlannak tartott, azóta is a periférián tengődő Lattmann Tamás, akik minden férfiasságukat összeszedve beleálltak az Alapjogokért Központ elemzőjébe egy, az önkormányzati választás előtt készült esélylatolgatás miatt – olvasható a PestiSrácok cikkében.

Az írás kapcsán az “urak” arra a következtetésre jutottak nagy egyetértésben, hogy az Alapjogokért Központnál “csinosak a lányok”, ebből pedig egyenesen következik az, hogy “az elemzésen kívül más funkciót is ellátnak”.

A nem is annyira burkolt, de legalább primitív célozgatást nyilvánvalóan a nők jogaiért és egyenlőségéért mindig fokozottan aggódó, haladó baloldaliság jegyében eresztették meg. Az is különös, hogy a fideszes érintettségű ügyekben egymás sarkát taposva tolongó, bocsánatkérést, lemondást, miegymást követelő nőjogi szervezetek milyen mély hallgatásba tudnak burkolózni, amikor egy jobboldali nőt tárgyiasítanak és aláznak meg.

„Érik meglepetések az embert a hivatalban. Tegnap délután érkezett egy hivatalos levél, amelyben az áll, hogy elutasították a józsefvárosi jegyző panaszát amiatt, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a kampánystábom elleni rágalomhadjáratban kreált ún. “adatrögzítési botrány” miatt. Ezt most akkor elengedjük… Mennyit jelent három hét! A jegyző azóta távozott, én meg polgármester lettem, és közben nemsokára megjelenik a Józsefváros újság is. Annyira bírnám, ha lenne benne egy politikai elemzés Párkányi Esztertől, a Fidelitas volt szóvivőjétől és az Alapjogokért Központ elemzőjétől, aki a kampány alatt tanúsított “tudományos alapossággal” elemezné a józsefvárosi választási eredményt. De ezt is el kell engednem, érzem… Nosztalgiázzunk Párkányi választások előtti utolsó elemzésével.” – írta kedden Pikó András a Facebookon az Alapjogokért Központ munkatársának még a választások előtt készített esélylatolgató elemzésére utalva.

Az elemző egyébként a közvélemény-kutatók felméréseire támaszkodva készítette az elemzést, Pikó pedig már a választási eredmények ismeretében bölcselkedett, majd igyekezett kigúnyolni a nála jóval fiatalabb Párkányit.

Lattmann Tamás– akinek kutatási és szakterületei között szerepel a nemzetközi humanitárius jog, az emberi jogok védelme – a következőt írta Pikó András bejegyzése alá:

Az Alapjogokért Központ az a hely, ahol még az alapszakos diplomájukat sem megszerzett “elemzők” osztják az okosságot a propagandamédiában. Igaz, legalább csinosak. Vajon milyen funkcióik vannak még?

A nőiességet porig alázó hozzászólást Pikó természetesen nem törölte, nem moderálta, nem határolódott el tőle – olvasható a PestiSrácok írásában.

Párkányi Esztert a PestiSrácok.hu-nak azt mondta, november 7-én lesz az alakulóülés Józsefvárosban, így azzal is tölthetné az idejét a polgármester, hogy arra készül, de inkább a hergelést választotta a Facebook-oldalán.

Az Alapjogokért Központ elemzője hozzátette: “azok, akik egyébként mindenhol szexizmust kiáltanak most tényként kezelik, hogy egy fiatal lány csak akkor érvényesülhet, ha az eszén kívül „egyéb funkciói” is vannak. Ez szánalmas, de sajnos lehet, hogy az ő világukban tényleg ez a realitás.”

Nálunk viszont nincsenek “kvótanők”, nem azért diplomázhattam le és nem azért lettem elemző, mert nő vagyok! – emelte ki Párkányi Eszter a Pesti Srácok cikkében.

