Megerősítik a hargitafürdői zagytározó gátját

2019. november 7. 09:46

Munkagépek dolgoznak az egykori hargitafürdői kaolinbánya 2-es számú zagytározóját lezáró lépcsőrendszer megerősítésével. A beavatkozás a tározó állapota miatt vált halaszthatatlanná, mivel másképp a felhalmozódott savas üledék a völgybe csúszhat. Sürgős az elhasználódott állapotú gát megerősítése. Helyreállítják a lépcsőrendszert.

Egy mozgásban lévő, földcsuszamlás által érintett területhez hasonlít jelenleg a hargitafürdői 2-es számú zagytározó alsó része, amely a völgytől zárja el a több mint hárommillió köbméternyi üledéket. Az elmúlt években a tározó felszínén felgyűlő csapadékvizet elvezető, szűrővel ellátott vezeték többször elzáródott, a víz pedig a gáton át keresett utat magának. A lépcsőrendszert emiatt nemcsak kisebb-nagyobb árkok szabdalják, hanem egy több méter széles és ugyanilyen mély hasadékot is vájt a víz.

Mint Moldován József cégvezető kérdésünkre elmondta, a vízügy és a gátak biztonságáért felelős országos bizottság által jóváhagyott terv szerint a vízszivárgás megszüntetése érdekében geotextíliát kell elhelyezni a kritikus ponton, majd különböző méretű kőrétegekkel kell visszaépíteni a gátat, végül a lépcsőrendszert állítják helyre a meglévő anyagból. Kifejtette, ez a beavatkozás az átszivárgás megszüntetésére alkalmas, de a beavatkozás terve részét képezi a tározó bezárási tervének is, amelyet megrendelt a létesítmény jelenlegi tulajdonosa, egy felszámoló cég. Mint megtudtuk, a helyreállítás része a gát felső részének megemelése is, amely megakadályozza a felgyűlő víz további átfolyását.

A munkát idén be is kell fejezni, de Moldován szerint a gát állapotának megőrzése folyamatos beavatkozást igényel, mert a szerkezetet tovább kell erősíteni, teljes szélességében. Mivel a hódok időnként elzárják a csapadékvizet elvezető csatornát, ezt rendszeresen takarítani kell, és ha akadálytalan a kifolyás, akkor a vízszint is helyreáll – ismertette.

Elkerülni a katasztrófahelyzetet Vízügyi szakemberek korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy amennyiben a használaton kívüli 2-es számú tározó állapota miatt ennek tartalma, a felgyűlt savas hatású üledék a völgybe csúszik, jelentős környezeti károkat okozhat, elöntheti az üdülőtelepre vezető megyei utat, a növényzetet, belekerül a patakokba, egészen a Csíkszereda és Székelyudvarhely közötti 13A jelzésű országútig juthat.

A korábban Hargitafürdőn kaolin kitermelését végző bányavállalat csődje után a létesítmény jelenleg egy Kovászna megyei felszámoló cég tulajdona, a javításokat utóbbinak kell elvégeztetnie. A mostani sürgősségi beavatkozásról egy idén elvégzett szakértői vizsgálat után döntöttek. Az egyelőre nem ismert, hogy milyen összegbe kerülne a két zagytározó felszámolása és a terület rendezése.

Kép: Gábos Albin

Kovács Attila

szekelyhon.ro