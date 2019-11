Zenta: Az újratervezés lehetőségei a pályaválasztásban és a karrierépítésben

2019. november 7. 09:50

Újabb kiváló hangulatú összejövetellel folytatódott a zentai BeeHome Közösségi Ház Karriertervező elnevezésű rendezvénysorozata, amelynek keretében a középiskolás fiatalok hétről hétre érdekes szakmákkal és izgalmas karrierutakkal ismerkedhetnek meg, miközben a vendégek rendkívül hasznos pályaválasztási és életvezetési tanácsokkal is igyekeznek ellátni őket.

A vendégek abban egyetértettek, nem kell félni a váltástól, amelyre szerintük elsősorban akkor van szükség, ha az ember egy adott munkakörben úgy érzi, már nincs több fejlődési lehetősége, nem tud előrelépni, nem tud új kihívásokat találni, az ugyanis könnyen kiégéshez vezethet, ami komoly nehézségek elé állíthatja az embert; csakúgy, mint abban, rendkívül fontos, hogy az ember szeresse azt, amit csinál, hiszen ha szereti a munkáját, akkor nem érzi azt tehernek, aminek eredményeképpen egyáltalán nem esik nehezére a munkavégzés.

Az összejövetelen, amelynek házigazdája ezúttal is Bózsó Izabella volt, szóba kerültek a pályaválasztás kérdései, az egyetemista élet szépségei és nehézségei, a külföldi cserediákprogramokban és önkéntes munkákban rejlő lehetőségek, valamint számos egyéb téma is, amelyek kapcsán a közönség soraiban helyet foglaló diákok is feltehették kérdéseiket az est vendégeinek.

A Karriertervező elnevezésű rendezvénysorozat az Adai Színtársulat Kulturális Egyesület, az Intellektus Civil Szervezet és a Zentai Gimnázium szervezésében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Zenta község önkormányzata támogatásával valósul meg.

H. A

vajma.info