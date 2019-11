Kocsis Máté Józsefváros érdekében együttműködik az új vezetéssel

2019. november 7. 11:25

Kocsis Máté, Józsefváros országgyűlési képviselőjeként a kerület érdekét szolgáló ügyekben együtt kíván működni az új vezetéssel - a Fidesz frakcióvezetője, a kerület korábbi polgármestere erről levélben tájékoztatta az önkormányzat új képviselő-testületét annak csütörtöki alakuló ülése alkalmából.

Kocsis Máté - a Facebook-oldalán közzétett - levelében elnézést kért, amiért előzetesen egyeztetett hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az alakuló ülésen, és azt kérte, tegyék lehetővé, hogy a Fidesz-KDNP egyik képviselője felolvassa írását.

A politikus - aki 2009 és 2018 között volt Józsefváros polgármestere - azt írta: Józsefváros országgyűlési képviselőjeként a kerület érdekét szolgáló ügyekben együtt kíván működni az új városvezetéssel. "Itt nőttem fel, ma is itt élek a családommal, és ha a Jóisten úgy akarja, itt fognak felnőni a gyermekeim is. A közmegbízatásom és a személyes érdekem is az, hogy Józsefváros még jobb hely legyen" - fogalmazott levelében Kocsis Máté.

Gratulált a képviselő-testület tagjainak az elnyert mandátumokhoz és sok sikert kívánt a munkához, ugyanakkor arra is figyelmeztetett: a kampány véget ért, a szlogeneket, a hamisságokat, a vakmerő ígérgetéseket most fel kell váltaniuk a szürke hétköznapok sokszor monoton ügyintézéseinek és a bátor tetteknek egyaránt.

Kocsis Máté a polgármesternek és a testületnek címzett levelében arra is kitért: 2006 és 2018 között józsefvárosi önkormányzati képviselőként, majd alpolgármesterként, polgármesterként, illetve országgyűlési képviselőként szerzett tapasztalatai alapján biztos abban, szinte soha nem kerül majd az asztalra olyan javaslat, amivel mindenki maradéktalanul egyetért.

A Fidesz politikusa szerint ennek ellenére, az alapos megfontolás és a lefolytatott viták után határozott döntéseket kell hozni, vállalva azok minden kockázatát és a vele járó konfliktusokat is, mert "a túlzó kétkedés, a remegő kéz, és a pusztán időhúzásra használt bizonytalanság" a város számára mérhetetlen károkat okozhat.

"Az Önök első számú feladata Józsefváros mindenre kiterjedő fejlesztése és biztonságos működtetése. Nem az a fontos, hogy a székben ülők népszerűek-e, hanem hogy Józsefváros az-e" - hangsúlyozta Kocsis Máté.

Értékelése szerint a kerület az elmúlt években rengeteget fejlődött és egyre népszerűbb is, azonban még sok a tennivaló, ezért azt kéri, hogy ezek elvégzéséért tegyen meg mindent az új testület.

Az október 13-i önkormányzati választáson Pikó Andrást, az ellenzék közös jelöltjét választották polgármesternek Józsefvárosban, a Fidesz-KDNP által támogatott Sára Botond addigi polgármesterrel szemben.

MTI