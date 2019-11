Fürjes Balázs: Budapesti ügyeket nem tárgyal Karácsony nélkül a kormány

2019. november 7. 14:08

Száz éve nem látott budapesti fejlesztésre mondott nemet az új Fővárosi Közgyűlés azzal, hogy leszavazta a Liget Projekt folytatását – jelentette ki Fürjes Balázs Budapest és fővárosi agglomerációért felelős államtitkár a Hír TV Magyarország élőben című műsorában.

A politikus megismételte: a kormány korrekt együttműködésre törekszik a fővárossal, de az elmaradt infrastrukturális, egészségügyi beruházások miatt a politikai felelősség a főváros új vezetőit terheli. Fürjes Balázs elmondta: szerette volna, ha az érintett beruházások mellett szakmai érveket lehetett volna felhozni, de erre nem kerülhetett sor.

„Szuperkórház nem, Nemzeti Galéria nem, Innováció Háza nem, legalábbis ezeket nem szeretné a főpolgármester. Mennyire tűntek kiforrottnak Karácsony Gergely elképzelései?” – kérdezte Velkovics Vilmos műsorvezető.

„Most már egyelőre annyit tudunk, hogy főpolgármester úr nemeket tud mondani, tehát valóban a Fővárosi Közgyűlés meghozta azt a döntést a hét elején, hogy nemet mondanak a Liget-projektre. Én azt sajnálom, hogy egy kicsit bíztam benne, hogy itt lesz tere a szakmai érveknek. Tehát én azt javasoltam például, hogy hallgassuk meg ez ügyben a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában, ami ugye a kormánynak és a fővárosnak egy közös kooperációs fejlesztési intézménye. Demokratikusabb együttműködést nem nagyon lehet elképzelni, mint amit ott Tarlós Istvánnal kialakítottunk Tarlós István javaslatára(…). A főváros más utat választott, az érvek meghallgatása nélkül meghozta a döntést. Mi egy dolgot világossá tettünk. Miniszterelnök úr is leszögezte, hogy természetesen tiszteletben tartjuk a budapestiek döntését, természetesen elfogadjuk a választás végeredményét, természetesen együttműködésre törekszünk a városvezetéssel és az is biztos, hogy sohasem folytatott le a kormányzat olyan fejlesztést Budapesten, amelyet a budapesti városvezetés ne támogatott volna. Tarlós Istvánnak is minden fejlesztésről kikértük a véleményét és vele egyetértésben fejlesztettünk. Ha valamire a budapesti városvezetés nemet mond, valamit nem akar, az nem fog megépülni.„ – mondta Fürjes Balázs.

„Ön lát arra esélyt – a mai kormányülésen elhangzott az is –, hogy a BKV finanszírozásának egyharmadát a jegyek biztosítsák, egyharmadát a kormány, egyharmadát a főváros? Mekkora esélye van ennek?” – tette fel a kérdést a műsorvezető.

„Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy azt a megállapodást, amit Tarlós Istvánnal kötött, azt betűre és számra be fogja tartani a kormány. Minden feltételt, amit Tarlós István számára biztosított, segített – támogatást, amit a kormány megadott a városvezetéshez az fennáll Karácsony Gergely számára is. Ezért volt ma ott a kormányülésen; az ugye Tarlós István és Orbán Viktor megállapodásában szerepel, hogy nem tárgyal úgy budapesti ügyeket a kormány, hogy ne hívná meg a főpolgármestert (…).” – válaszolta Fürjes Balázs.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Hír TV weboldalára kattintva.

HírTV